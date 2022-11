美國中期選舉｜拜登拉票期間失言：美國將解放伊朗

美國中期選舉11月8日舉行,美國總統拜登(Joe Biden)11月3日進行拉票時稱「美國將解放伊朗」(we are going to free Iran)。



拜登在加州聖地牙哥一間大學出席造勢活動並發表講話,當時數十名示威者在場外舉起標語,上面寫有支持伊朗示威者的字樣。

他回應稱:「不用擔心,我們將解放伊朗。他們(伊朗民眾)很快就會解放自己。」

拜登並沒進一步談及任何細節。他說完「解放伊朗」的言論後,在場群眾歡呼。

伊朗總統萊希(Ebrahim Raisi)4日回應,稱伊朗已在1979年伊斯蘭革命後解放。

萊希言談間似是質疑拜登的健康,稱這位美國總統是在反常的情況下說出這些話。

萊希向拜登隔直喊話:「總統先生,伊朗43年前已解放。」他稱伊朗人誓言不會成拜登的奴隸。

隨着美國中期選舉臨近,美國總統拜登的一言一行都被置於放大鏡下。圖為2022年10月31日,美國國會山莊前方樹木秋葉快將落盡。(AP)

伊朗22歲女子阿米尼(Mahsa Amini)9月13日因頭巾「戴得太鬆」被宗教警察帶走,拘留期間昏迷送院,3天後死亡。她家人稱她生前曾被毆打,但官媒釋出影片,以此證明她是在眾目睽睽的情況下暈倒。伊朗政府稱她本身有「潛在疾病」並因此暈倒。

阿米尼之死刺激伊朗示威者上街,部份人襲擊警察及執法人員。伊朗指責示威背後有美國及以色列煽動。

萊希4日形容,那些示威者是「一些受騙的人」或「叛徒」。