伊朗擴大生產純度60%濃縮鈾　美國表關注

伊朗原子能組織（Atomic Energy Organization of Iran，AEOI）11月22日宣布擴大提煉濃度為60%的濃縮鈾（Uranium），它會首次在福爾道（Fordow）核設施生產，以回應國際原子能機構（IAEA）理事會通過的決議。美國對此表示關注。



白宮國家安全委員會（NSC）發言人柯比（John Kirby）22日表示：「我們正繼續觀望，不僅深切關注其核進展，還有他們不斷改良的彈道導彈能力」。

柯比重申總統拜登（Joe Biden）永不允許伊朗獲得核武器的承諾，稱將確保總統擁有所有可用選項。

伊朗學生通訊社（ISNA）22日報道，伊朗已在致國際原子能機構的信函中發出通知，開始在福爾道核設施提煉純度達60%的濃縮鈾。

至於此前生產豐度60%濃縮鈾的納坦茲（Natanz）核設施，伊朗原子能組織在其網站上稱，它仍在繼續相關生產活動。

根據英媒，純度為60%的濃縮鈾，遠低於武器等級材料所需的約90%純度，但高於2015年《聯合全面行動計劃》（JCPOA，簡稱：伊朗核協議）前的20%提煉純度。伊朗當年與列強達成協議，同意純度上限為3.67%。

IAEA通過什麼決議？

國際原子能機構17日通過決議，指責伊朗未就IAEA在3個未申報場地發現鈾痕跡配合調查。