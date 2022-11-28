意大利伊斯基亞島山泥傾瀉　至少7死5人仍失蹤

意大利著名旅遊勝地伊斯基亞島（island of Ischia）星期六（11月26日）發生山體滑坡後，增至成至少7人死亡、13人受傷。死者中包括1名初生嬰兒以及2名兒童。部份地方泥濘深達6米。



那不勒斯（Naples）地方行政長官帕隆巴（Claudio Palomba）星期天（27日）在新聞發佈會上證實，已確認一名女性在這次災害中遇難，另有10人失蹤。

約有70名救援人員正在現場開展搜救工作，但惡劣天氣使救援行動變得複雜。他們使用多達20種機械，包括直升機、無人機和土方設備等。

另有一些潛水員正在卡薩米喬拉泰爾梅（Casamicciola Terme）港口附近水域展開搜救工作。

意大利內政部長皮安泰多西說，災害情況嚴重，一些居民可能仍處於泥濘中，約200人不得不從有倒塌風險的建築中撤離。

意大利政府星期天舉行內閣會議後，宣布為需要幫助的災民提供幫助，其中包括一項200萬歐元（約1618萬港元）的初步援助計劃。

數據顯示，這個多山的島嶼上蓋有大量違建房屋，使居民長期處於洪水和地震的風險中，政府計劃拆除這些房屋。

伊斯基亞是一個人口密集的火山島，距離那不勒斯省約30公里。當地的溫泉浴場和優美的海岸線，使它成為意大利著名旅遊勝地之一。

本文在《聯合早報》授權轉載

