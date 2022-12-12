阿富汗喀布爾酒店遇襲3死21傷　無中國公民傷亡

阿富汗首都喀布爾中部一間受中國公民歡迎的酒店12月12日遇襲擊，槍手闖入酒店開槍，最終3名槍手被殺。案中沒有中國公民或外國人死亡，但有21人送院。其中2名傷者是外國人，他們因逃生而跳出客房露台。



喀布爾警方發言人扎德蘭（Khalid Zadran）向新華社發送訊息稱，身份不明的槍手襲擊酒店後，保安人員開始在該區搜捕。案發時間約為下午2時30分。

新華社12日引述阿富汗塔利班發言人穆賈希德（Zabihullah Mujahid）在其Twitter賬號發文，宣布襲擊事件已結束，所有住客已安全獲救。

路透社引述推文稱，喀布爾的醫院收治21人，有3人送院後死亡。

事發地區名為莎爾諾（Shahr-e-Naw）。當地居民說，出事的建築物是中國籍和其他外國人通常會下榻的酒店。

路透社稱，住在該區的人聽到一下爆炸巨響，之後傳出槍聲。

新華社引述目擊者向當地媒體稱，聽到一幢建築身傳出2下爆炸聲及槍聲。另一名目擊者稱，爆炸發生在一間中國賓館附近，當時有一些中國人下榻其中。

阿富汗最近幾個月發生多宗爆炸和槍擊事件，恐怖組織ISIS曾對部份事件認責。