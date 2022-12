美媒刊文「為何阿根廷沒更多黑人球員」惹議　政黨：非迪士尼電影

世界盃賽事如火如荼上演,美國《華盛頓郵報》12月8日刊出一篇由歷史系學者撰寫的文章,題為《為何阿根廷在世界盃沒有更多黑人球員?》,因此引起爭議,有阿根廷政黨在Twitter發文回應稱「因為我們是國家,不是迪士尼電影。」



這篇評論文章題為《為何阿根廷在世界盃沒有更多黑人球員?》(Why doesn’t Argentina have more Black players in the World Cup?),由德州大學埃爾帕索分校(The University of Texas at El Paso)歷史系副教授愛德華茲(Erika Denise Edwards)撰寫。

愛德華茲先在文章談到阿根廷隊沒有多少黑人球員,與其他南美洲國家如巴西等有明顯分別,然後她引述2010年的人口調查數據指,阿根廷只有約15萬的非裔人口,佔國家僅約1%。

文章之後指,過去在18世紀末時,阿根廷的非裔人口曾經佔全國高達3分1,但隨着阿根廷之後的領導人追求現代化、歐洲化,引入大量歐洲移民「去黑」,阿根廷的獨特故事令它建立了「白人國家」的形象。

這篇文章在網絡引起廣泛迴響,並受到不少批評,指作者太着重種族問題、質疑其為何不關心其他國家隊的種族問題等。

阿根廷自由進步黨(La Libertad Avanza,暫譯)11日則在Twitter轉發文章,然後稱「因為我們是國家,不是迪士尼電影。」

美媒12日報道,《華盛頓郵報》之後在文章發布更正通知,指編輯出現錯誤,文內談到阿根廷約1%人口為黑人的數字並不準確,而是遠低於1%。