美媒刊文「為何阿根廷沒更多黑人球員」惹議　政黨：非迪士尼電影

世界盃賽事如火如荼上演，美國《華盛頓郵報》12月8日刊出一篇由歷史系學者撰寫的文章，題為《為何阿根廷在世界盃沒有更多黑人球員？》，因此引起爭議，有阿根廷政黨在Twitter發文回應稱「因為我們是國家，不是迪士尼電影。」



這篇評論文章題為《為何阿根廷在世界盃沒有更多黑人球員？》（Why doesn’t Argentina have more Black players in the World Cup?），由德州大學埃爾帕索分校（The University of Texas at El Paso）歷史系副教授愛德華茲（Erika Denise Edwards）撰寫。

愛德華茲先在文章談到阿根廷隊沒有多少黑人球員，與其他南美洲國家如巴西等有明顯分別，然後她引述2010年的人口調查數據指，阿根廷只有約15萬的非裔人口，佔國家僅約1%。

文章之後指，過去在18世紀末時，阿根廷的非裔人口曾經佔全國高達3分1，但隨着阿根廷之後的領導人追求現代化、歐洲化，引入大量歐洲移民「去黑」，阿根廷的獨特故事令它建立了「白人國家」的形象。

這篇文章在網絡引起廣泛迴響，並受到不少批評，指作者太着重種族問題、質疑其為何不關心其他國家隊的種族問題等。

阿根廷自由進步黨（La Libertad Avanza，暫譯）11日則在Twitter轉發文章，然後稱「因為我們是國家，不是迪士尼電影。」

美媒12日報道，《華盛頓郵報》之後在文章發布更正通知，指編輯出現錯誤，文內談到阿根廷約1%人口為黑人的數字並不準確，而是遠低於1%。