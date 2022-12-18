愛爾蘭領導人輪替　瓦拉德卡再任總理

愛爾蘭眾議院17日在首都都柏林召開全體會議，投票批准愛爾蘭統一黨領導人瓦拉德卡（Leo Varadkar）出任聯合政府新總理。愛爾蘭總統希金斯（Michael Higgins）隨後在總統府向瓦拉德卡頒發了總理任命書。



新華社18日報道這是瓦拉德卡第二次出任愛爾蘭總理。他2017年6月出任統一黨領導人，同月當選愛爾蘭總理。2020年6月，他所領導的統一黨與共和黨和綠黨組成聯合政府，他本人出任聯合政府副總理兼企業、貿易與就業部長。根據聯合政府成立時三黨達成的協議，新政府將實行總理輪值制，共和黨領導人馬丁將首先出任總理至2022年12月，之後瓦拉德卡將接任總理職務至本屆政府5年任期結束。

瓦拉德卡當天宣布了新一屆內閣名單。根據這份名單，愛爾蘭原總理、共和黨（Fianna Fail）領導人馬丁（Micheál Martin）將改任政府副總理兼外交與國防部長，原外交與國防部長科文尼將改任企業、貿易與就業部長，原財政部長多諾霍的職位將與原公共支出與改革部長麥格拉思的職位互換，綠黨領導人瑞安將繼續擔任氣候行動、通訊網絡與運輸部長，其他內閣成員的職務保持不變。

新內閣仍由15名成員組成，各政黨在內閣中所佔席位數與過去相同，統一黨和共和黨各佔6席，綠黨3席。愛爾蘭眾議院已於當晚批准了新內閣成員的提名。

瓦拉德卡當天發表講話表示，他將繼續加強與聯合政府內其他政黨的合作，著力解決生活成本上升、住房危機和北愛等問題。

輿論認為，鋻於本屆聯合政府在眾議院160個席位中只佔有微弱多數，為保住聯合政府，瓦拉德卡出任總理後不太可能對原有的內政外交政策作出大的調整。