烏茲別克：18名兒童服用印度製藥水後喪生

烏茲別克（Uzbekistan）衛生部12月28日指，當地有最少18名兒童服用印度藥廠生產的藥水後死亡，並稱藥水含有毒物質。



路透社報道，烏茲別克當局提到，21名患有急性呼吸道疾病的兒童服用一款名為「Dok-1 Max」藥水後，其中18人死亡。

該款藥水由印度藥廠Marion Biotech Pvt Ltd生產，再經烏茲別克的醫藥公司Quramax Medical LLC進口。前者的網站顯示，「Dok-1 Max」是用於治療傷風及感冒徵狀。

烏茲別克衛生部表示，在其中一批藥水驗出有毒物質甘醇（ethylene glycol，又稱乙二醇），而且兒童在沒有醫生處方，而是父母或藥劑師的建議下服用藥物，惟劑量超出兒童服用標準。

目前未知該批死者生前曾經有否服用涉事批次藥水，或是服用過量，又甚至是兩者皆是致死。當局已經下令全國藥房將「Dok-1 Max」藥丸及藥水下架，同時辭退7名員工，指控他們沒有及時分析死因及採取必要措施，並向多名專家採取紀律處分。

非洲國家岡比亞（Gambia）早前亦發生類似事件，有最少70名兒童服用另一間印度藥廠的咳藥水後喪生。