北京：日美合謀上演鬧劇詆譭中國形象　十分虛偽危險

撰文：房伊媚
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美國總統拜登（Joe Biden）1月13日與日本首相岸田文雄在美國首都華盛頓舉行會談，並發表聯合聲明、提及中國。中國外交部發言人汪文斌16日回應指，日美合謀上演詆譭中國形象、干涉中國內政、打壓中國發展的鬧劇，既十分虛偽，也十分危險，中方對此堅決反對，已就此向有關國家提出嚴正交涉。

汪文斌表示，日本防衛預算連續11年大幅增長，不斷調整安保政策，大力謀求軍力突破，還顛倒黑白地渲染地區緊張局勢，為自身整軍經武找藉口，甚至謀求將北約（NATO）引入亞太區。他說日方所作所為不得不令人懷疑，日本正在脫離戰後和平發展軌道，重蹈歷史覆轍的危險正在不斷積聚。他指中方正告日方，做亞太安全穩定的破壞者、攪局者必將遭到地區國家普遍反對、強烈反制。

他稱美國從來不在乎什麼規則或秩序，美國真正在乎的只有一件事，就是美國霸權穩不穩。他說只要不符合美國利益，美方就會無視、修改甚至推翻已有的規則，哪怕有關規則是美方的提議制訂的。

他指中國將堅定不移沿中國特色社會主義道路走下去，中國的和平發展是任何國家、任何勢力都無法阻擋的。他說中方將採取必要措施，堅決捍衛自身主權、安全和發展利益。

汪文斌強調，中方敦促美日摒棄冷戰思維，去除遏制打壓中國的心魔，停止窮兵黷武、禍亂世界的危險行徑，回歸和平、友好、合作的人間正道。

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