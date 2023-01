蓬佩奧新書憶述秘訪朝鮮晤金正恩　當面說笑「我仍想殺你」

美國前國務卿蓬佩奧(Mike Pompeo)即將推出回憶錄,部份內容提前曝光,美媒1月17日報道,蓬佩奧談到2018年3月曾秘密訪問朝鮮,會晤當地領袖金正恩,形容對方是「小個子、流着汗的邪惡男人」,他又指雙方曾就暗殺一事互相說笑。



回憶錄名為Never Give an Inch: Fighting for the America I Love(寸步不讓:為我所愛的美國奮鬥,暫譯),1月24日出版。

美國前國務卿蓬佩奧2021年10月在以色列出席論壇活動(Getty)

蓬佩奧在特朗普政府時期擔任美國國務卿,據霍士新聞(Fox News)報道,他在書中寫道2018年3月30日秘密起行訪問朝鮮的經歷,行程並非早有計劃,而是到了復活節才開始籌劃,他指「這任務完全是秘密,僅少數人知道。 我的目標:糾正過去未能消除朝鮮大規模殺傷性核武器(WMD)而導致目前威脅加劇的失敗行動。」

他又形容朝鮮是世上最黑暗的地方之一,「我要去地球上最黑暗的地方之一會晤委員長金正恩,即在那裏居住的最黑暗的人。」

金正恩:我知你一直想殺我

蓬佩奧再講述與金正恩會面的情景,他形容對方是「小個子、流着汗的邪惡男人」(small, sweating, evil man),又指金正恩當時試圖打破冷場,說道「沒想到你(蓬佩奧)會出現。我知道你一直想殺我。」(I didn’t think you’d show up. I know you’ve been trying to kill me.)

蓬佩奧稱沒想到金正恩會拿暗殺一事開玩笑,決定自己也展現一下小幽默,他回應道「委員長先生,我現在仍想殺你。」(Mr. Chairman, I’m still trying to kill you.)據他形容,金正恩看來確信他是在開玩笑,並在之後拍攝合照時,金正恩也是一直微笑。

在蓬佩奧2018年3月的秘密訪朝之旅後,同年6月,美國時任總統特朗普(Donald Trump)與金正恩在新加坡公開舉行會晤,即「特金會」。