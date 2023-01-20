蓬佩奧新書憶述秘訪朝鮮晤金正恩　當面說笑「我仍想殺你」

美國前國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）即將推出回憶錄，部份內容提前曝光，美媒1月17日報道，蓬佩奧談到2018年3月曾秘密訪問朝鮮，會晤當地領袖金正恩，形容對方是「小個子、流着汗的邪惡男人」，他又指雙方曾就暗殺一事互相說笑。



回憶錄名為Never Give an Inch: Fighting for the America I Love（寸步不讓：為我所愛的美國奮鬥，暫譯），1月24日出版。

美國前國務卿蓬佩奧2021年10月在以色列出席論壇活動（Getty）

蓬佩奧在特朗普政府時期擔任美國國務卿，據霍士新聞（Fox News）報道，他在書中寫道2018年3月30日秘密起行訪問朝鮮的經歷，行程並非早有計劃，而是到了復活節才開始籌劃，他指「這任務完全是秘密，僅少數人知道。 我的目標：糾正過去未能消除朝鮮大規模殺傷性核武器（WMD）而導致目前威脅加劇的失敗行動。」

他又形容朝鮮是世上最黑暗的地方之一，「我要去地球上最黑暗的地方之一會晤委員長金正恩，即在那裏居住的最黑暗的人。」

金正恩：我知你一直想殺我

蓬佩奧再講述與金正恩會面的情景，他形容對方是「小個子、流着汗的邪惡男人」（small, sweating, evil man），又指金正恩當時試圖打破冷場，說道「沒想到你（蓬佩奧）會出現。我知道你一直想殺我。」（I didn’t think you’d show up. I know you’ve been trying to kill me.）

蓬佩奧稱沒想到金正恩會拿暗殺一事開玩笑，決定自己也展現一下小幽默，他回應道「委員長先生，我現在仍想殺你。」（Mr. Chairman, I’m still trying to kill you.）據他形容，金正恩看來確信他是在開玩笑，並在之後拍攝合照時，金正恩也是一直微笑。

在蓬佩奧2018年3月的秘密訪朝之旅後，同年6月，美國時任總統特朗普（Donald Trump）與金正恩在新加坡公開舉行會晤，即「特金會」。