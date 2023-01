日本收納女王近藤麻理惠：有點放棄整理　家中變得凌亂

有收納女王之稱的日本整理專家近藤麻理惠曾出書教人收納並與美國影視娛樂串流平台Netflix合作拍攝整理家居的真人騷。不過她近期宣傳新書《學會整理,就會喜歡自己:麻理惠的怦然心動居家生活》時承認,自己在誕下第3個孩子後有點放棄整理,家裏變得凌亂。



《學會整理,就會喜歡自己:麻理惠的怦然心動居家生活》(Marie Kondo's Kurashi at Home: How to Organize Your Space and Achieve Your Ideal Life)1月1日推出。《華盛頓郵報》26日報道,近藤麻理惠近期在傳媒網絡研討會上宣傳這本新書期間透過翻譯表示,自己的生活在有了第3個孩子後發生巨大變化,外部整理已退居次要,「我的家亂七八糟,但在我人生這個階段,我此刻花費時間的方式對我來說是正確的方式」。

近藤麻理惠稱,現在意識到對自己來說重要的是享受在家陪伴孩子的時光。

她鼓勵每個人根據讓自己開心的事來找到屬於自己的節奏、自己的日常生活。

日本整理專家近藤麻理惠2023年1月1日推出新書《學會整理,就會喜歡自己:麻理惠的怦然心動居家生活》。(Amazon網站)

她和丈夫川原拓美2021年4月迎來他們的第3個孩子,這是他們第1個兒子。兩人還育有2個分別6歲和7歲的女兒。

根據近藤麻理惠在網站上發表的文章,她在大女兒出生後無法原諒自己無法像以前那樣管理自己的生活,但隨時間流逝她讓自己放鬆了下來,直至第2個女兒出世,她完全放棄自己對完美的需求。

近藤麻理惠最著名的作品是在Netflix播放的《怦然心動的人生整理魔法》(Tidying Up with Marie Kondo)和《再次怦然心動:麻理惠的社區整理魔法》(Sparking Joy with Marie Kondo)。