英國護士3月1日發起48小時罷工前夕,政府2月21日同意與工會恢復談判,勞方決定取消工業行動計劃。



英國廣播公司(BBC)報道,當地最大護士工會皇家護理學院(Royal College of Nursing,RCN)與衞生與社會保健部(Department of Health and Social Care)發表聯合聲明,稱雙方有意找出一個公平及合理的解決方案,以認同護士及國民保健服務(NHS)的重要角色,以及當地面對的經濟壓力和首相辛偉誠(Rishi Sunak)將通脹減半的目標。

聲明提到,衛生大臣柏建熙(Steve Barclay)22日會與RCN領袖會面,雙方準備展開密集談判,RCN同意在談判期間暫停罷工。

工會原本的罷工規模是近期最大,預計一半前線服務受影響,而且化療及緊急護理部門的員工將會參與。他們要求加薪幅度比通脹率高5%,但其後同意讓步。