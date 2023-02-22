中日安全對話談了什麼？　雙方同意設直通熱線

第十七次中日安全對話2月22日在東京舉行，中國外交部副部長孫衛東及日本外務省外務審議官山田重夫出席。雙方確認加強安保與防衛領域的溝通，日方提及疑似中國氣球進入日本領空一事。



日本放送協會（NHK）22日稱，日方在會上提及疑似中國氣球進入日本領空一事，並再次要求中國不應讓這種情況再發生。

報道指，山田重夫對東海局勢表達嚴重關切，包括釣魚台（日本稱尖閣諸島） 的情況。他也對中國加強在日本周邊的軍事活動，包括與俄羅斯合作的情況，表達嚴重關切。日本亦就台海和平與穩定的重要性，再次明確表明立場。

山田重夫強調雙方持續對話的重要性，指日中領導人對有必要建立具建設且穩定的日中關係方面，有共同的理解。

日方提及，美國指中國正探討向入侵烏克蘭的俄羅斯提供殺傷性武器，日方因此強烈要求中國發揮負責任的作用。

中方：互不構成威脅

孫衛東表示，國際安全形勢已發生巨變，單邊主義、保護主義、冷戰思維捲土重來。

他稱中日領導人已達成重要共識，即中日互不構成威脅。他提及日本2022年的新安全相關文件，指中方對台灣問題上有人勾結域外勢力的消極發展表達嚴重關切，中方希望聽到負責任的解釋。

路透社22日稱，孫衛東在會後表示，雙方也談及疏通工業供應鏈、以及福島核廢水排海的問題。

設直通熱線

中日同意，為避免不測事態，雙方會設立直通兩國防務部門官員的熱線，它可能會在春季前後啟用。

雙方也會密切合作，應對朝鮮試射彈道導彈的問題。