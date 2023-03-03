曼徹斯特2017年恐襲案　調查報告指安全部門錯過阻止機會

英國曼徹斯特體育場爆炸事件已過去近六年，最新出爐研訊報告指安全部門錯過了採取行動的重要機會，未能阻止爆炸發生。



綜合法新社和路透社報導，根據提呈最後一份報告的研訊主席桑德斯（John Saunders），軍情五處（MI5）錯過了根據情報採取重要調查行動的機會。報告指出，若MI5根據關鍵情報採取了行動，或許能阻止這場爆炸事故。

11名受害者家屬的代理律師說，這份報告所說的失敗令人「無法接受」。

桑德斯在之前的報告中得出的結論是，場館的安保存在嚴重缺陷和錯誤。他還發現，如果緊急服務部門的反應沒有如此失敗，其中一名遇難者可能會倖免於難。

安全委員會（Security Committee）在2018年的一份報告中也得出結論稱，MI5安全部門錯過了阻止爆炸的潛在機會，也未能從之前的襲擊中吸取教訓。

2017年5月22日，一名男子在曼徹斯特體育館（Manchester Arena）引爆自製炸彈，造成22人死亡，200多人受傷，最小的遇難者只有八歲。這是2005年倫敦交通自殺式襲擊以來，英國死亡人數最多的一次襲擊事件。

本文獲《聯合早報》授權轉載

