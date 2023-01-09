美國資深情報員竟是女間諜　洩盡所有機密予古巴　賣國原因卻獨特

美國一名女子蒙特斯（Ana Montes）在冷戰時期為古巴擔任間諜，曾成功滲透美國國防情報局。



在被關押20多年後，現已由美國監獄釋放。

蒙特斯2001年被當局逮捕之前，已為古巴擔任情報工作將近20年，美國在古巴所有的情報活動，拜蒙特斯所賜，幾乎全遭古巴掌握。

向古巴曝光美國間諜身分及海量機密資料 出賣祖國非為個人利益（點圖了解更多）：

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《BBC》報道，蒙特斯現年65歲，她被美國反情報單位識破古巴間諜身分前，擔任美國國防情報局的分析員職務，她為古巴收集美國在古巴的情報活動相關訊息，美方認為蒙特斯是美國所抓到能帶來最嚴重破壞的間諜之一。

曾任反情報主管的克里夫（Michelle Van Cleave）在2012年到國會報告，他說，蒙特斯幾乎將美國在古巴的情報活動破壞殆盡，並且古巴知道美國掌握哪些情報，古巴便能用這些把柄謀求自身利益。

美國當局逮捕蒙特斯後，蒙特斯涉嫌向古巴曝光4名美國間諜的身分，以及海量機密資料，法官認為蒙特斯危害國家整體安全，判其25年徒刑。

不過蒙特斯特別之處在於她因「信仰」成諜，而非謀求個人利益才從事間諜活動。據悉她非常反感列根政府在拉丁美洲的作為，才決定與古巴情報單位合作。尤其當時列根支持右派的尼加拉瓜叛軍，這些叛軍在尼加拉瓜造成許多戰爭犯罪與屠殺，更使蒙特斯憤怒。

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蒙特斯在1984年透過她在約翰霍普金斯大學的同學，聯絡上古巴的情報人員會面，雙方在紐約共進晚餐後，蒙特斯不假思索便同意為古巴工作，希望能透過古巴幫助尼加拉瓜。

隔年蒙特斯前往哈瓦那受訓後，返美加入國防情報局，後來成為局裏的資深古巴情報分析專家。蒙特斯被捕的差不多前20年裏，每隔幾週就與古巴的情報人員在華盛頓的餐廳會面，同時透過呼叫器傳送密碼訊息，蒙特斯則是透過短波廣播接收來自古巴的工作指示。

直到美國聯邦調查局2001年9月接獲線報，稱政府內部有人擔任古巴間諜，蒙特斯的所作所為才曝光並因此被逮捕，她被捕時表情顯得很平靜，看不出太多情緒。

蒙特斯獲釋後，未來將受到5年的監管，她使用網際網路時也會受到監控，且不得再為美國政府工作，也不能在未經獲准下與外國代理人接觸。

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