桂莉芙白德露被控滑雪撞人不顧而去案件開庭　反告傷者作大索錢

奧斯卡影后桂莉芙柏德露（Gwyneth Paltrow）2016年滑雪時被指撞傷他人不顧而去，傷者出現腦部損傷及4條肋骨斷裂等狀況，要求索償310萬美元（後來減至30萬美元）。案件2023年3月21日開庭，她就此出庭出供。穿着米色高領毛衣的她，一臉憂心忡忡。



傷者是76歲的退休視光師桑德森（Terry Sanderson），他聲稱2016年2月在猶他州公園城（Park City）山上滑雪時，桂莉芙魯莽地下坡，從後撞上他。他被撞至趴在地上。桑德森的滑雪夥伴（Craig Ramon）也目睹事發經過，稱看着桑德森被撞後面朝下趴在地上。

當時公園城這度假小鎮正在舉行一年一度的辛丹斯電影節（Sundance Film Festival）。

▼更多桂莉芙柏德露3月21日出庭時的情形：

+ 2

訴訟文件稱兩人互撞後，她不發一言起來離開現場，繼續滑雪，而她的教練就跟事主說：「你做了什麼呀？」，之後也轉身離去，導致他須自行往急症室求醫。

傷者稱，桂莉芙滑雪失控撞倒他，造成永久性腦損傷、4條肋骨骨折及毀容等。他指滑雪場一員工提交假報告，訛稱並非桂莉芙引起這次意外發生，試圖保護她免受追討，令他在事件中身心受創，非常痛苦。

傷者亦指控她涉嫌違反當地的規定滑雪人士須優先禮讓下坡的滑雪者，而且當時視光師指被撞後，沒人伸出援手，所以他決定入稟索償310萬美元（約2,432萬港元）。他其後將索償金額調低至30萬美元（約235萬港元）。

+ 8

桂莉芙同意兩人發生碰撞。但其律師反駁稱這是桑德森的錯，是他撞上她。同她同行的人有去視察他的狀況，稱他情況良好。桑德森稱不記得發生過這一幕。

她反控桑德森，要求他支付律師費以及1美元的賠償金。美媒稱，她聲稱桑德森造成碰撞，誇大了他在事故中的傷勢，並試圖利用她的名譽和財富。

法院將進行為期8天的審訊，除了桂莉芙之外，事發時與她一同滑雪的老公Brad Falchuk以及兩名子女Apple及Moses都被列為證人，將出庭作供。