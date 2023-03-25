圍剿Tiktok周受資的聽證會　美國的「恐慌」擺在檯面？

當地時間3月23日，TikTok CEO周受資首次出席美國國會眾議院能源和商務委員會聽證會。聽證會持續了超過5個小時，周受資回答了來自立法者的多個尖銳問題，包括隱私數據安全、兒童用戶安全等。

【本文獲授權轉載，原刊於微信公眾號藍鯨財經記者工作平台，原標題為讓周受資和TikTok說話，地球炸不了。】



「我堅信所有的問題都有解決方案，相比封禁（TikTok）還有別的選擇。」在書面證詞中周受資表示，「我們堅定地致力於安全，期待獲得委員會和美國政府的信任。我們也期待與委員會合作，制定清晰、一致的行業規則。」

眼下正值TikTok在美面臨被強制出售或被禁的關鍵時刻，周受資出席聽證會被眾多媒體認為是為TikTok在美國生死存亡的關鍵一搏，也是中美大國博弈上演的又一幕激烈較量。

中國商務部新聞發言人束珏婷北京時間23日在記者會上表示，無視產品和服務本身，僅從外國投資者身份出發，強制要求出售TikTok，將嚴重損害包括中國在內的各國投資者赴美投資信心。如果該消息屬實，中方將堅決反對。

「圍剿Tiktok的聽證會，讓美國在全世界面前丟人」

美方對Tiktok的「恐慌」被擺在了檯面上。

在中美關係日趨緊張的時代背景下，「TikTok隱私數據安全」成為聽證會的重要議題。對此周受資回應稱：在本次聽證會之前，TikTok 已在名為Project Texas 的數據安全計劃上投入超過15 億美元，目前該項目擁有近1500 名全職員工，並與甲骨文公司簽訂合同，由後者負責維護TikTok 美國用戶數據。

他在聽證會上多次重申，將用防火牆保護美國用戶數據免受未經授權的外部訪問，並將保持內容「不受保護任何政府的操縱」、「保持透明，並允許第三方獨立機構進行監督」。可惜這些承諾並沒有消解議會方的「有罪推定」，一場圍繞技術和應用展開的辯論，似乎陷入了政治漩渦。

會上，多位美國議員還強調了TikTok對未成年人影響的擔憂。周受資表示，TikTok將把安全、尤其是青少年的安全作為首要任務。TikTok開發的設置不僅考慮到13歲以下人群和青少年之間的差異，也體現了對13-17歲青少年群體內部差異的仔細考量，近期還推出了18歲以下用戶的「每日使用時限」。此外，只有18歲或以上的人註冊的賬戶才能在該平台上直播。

這裏有一個很有意思的片段，有議員質疑TikTok（區別於抖音）可以供用戶訪問毒品相關內容。周受資停頓了一下，給出了一個耿直又內涵的回答：在我的國家新加坡，用戶幾乎不發布毒品相關內容，因為那裏有非常嚴格的禁毒法。他強調稱，TikTok在美國的經驗應該與其他美國公司進行比較，「因為這是一個共同挑戰，我們必須面對你所在國家的現實」。

TikTok行政總裁周受資2023年3月23日出席美國眾議院一個委員會的聽證會（Reuters）

據環球時代援引華爾街日報報道，周受資此次作證是TikTok精心準備的一場博弈，目的是為了說服美國政府，允許其在改善安全和保障的前提下繼續在美運營，同時維持目前的所有權結構。

但TikTok的籌備似乎並未扭轉局勢。現年40歲的周受資是新加坡人，華人血統、英美留學背景，這是他自2021年5月接任CEO 以來首次公開作證——相比議員的咄咄逼人、連環逼問，周受資反倒顯得有些無奈和被動。

這段議會片段在抖音上討論頗多，某議員冗長的提問幾乎耗盡了五分鐘的限時時長，周受資在要求解釋詳情時被拒絕，轉而直接跳到下位議員的提問階段。

據界面新聞報道，這種只提問卻無法有效回答的聽證會雖然已經成了近十年內Google、Apple、Facebook 等公司高管出席國會聽證會作證時的常態，但確實也讓聽證會看起來就像是眾議員一邊倒的吐槽對TikTok的不滿。

據極客公園報道，聽證會後周受資在字節跳動內部發布了內部信，闡述了聽證會上的情況。信上稱，這次聽證會長達5 個多小時，「充滿挑戰，和預想的一樣，沒有給我們留下多少澄清事實的空間」。

環球時報則直接評論稱：這場圍剿Tiktok的聽證會，讓美國在全世界面前丟人。

美國會眾議院近日通過法案，賦予總統權力來在美國禁用TikTok。（Getty）

關係1.5億用戶，保護半數美國人的說法並不誇張

確如周受資在內部信中提及，團隊為這次聽證會做了充分準備。3月21日，周受資本人發布影片稱，TikTok現在擁有超過1.5億美國月活躍用戶，差不多相當於美國人口的一半。「一些政客開始討論封殺TikTok，這將讓TikTok從1.5億用戶身邊消失，當前對我們來說是一個關鍵時刻。」

他呼籲TikTok用戶在這條影片下面留言，告訴美國立法者他們喜愛這款應用程序的原因。截至目前該影片下面已有超過80000條評論。

美國政府對TikTok的打壓顯然並不能代表正在使用TikTok的用戶。據環球時報援引華爾街日報報道，民主黨的眾議員鮑曼（Jamaal Bowman）等人22日還與幾十名TikTok內容創作者在國會山舉行新聞發布會，聲援TikTok。「為什麼會出現這樣的歇斯底里和恐慌？為什麼要這樣針對TikTok？」他暗示，這是針對中國的仇外心理在起作用。

央視網快看今天發布的影片裏，有TikTok網紅直言：它是下載量最大的應用程序，我知道它可能起源於中國，但關係到美國人民、美國員工、美國人的生意和生活，TikTok不是在為保護一半美國人的生活而戰嗎？

「保護半數美國人生活」的說法或許並不誇張。

大概要追溯到2014年。一款主打音樂元素的15秒短影片軟件Musical.ly，預見性地捕捉到了市場對短影片的需求，早早進軍美國市場。因為門檻低、新穎易傳播，Musical.ly很快在美國市場攻城略地。2017年，Musical.ly登頂美國App Store總榜第一，全球累計註冊用戶約2.4億。

但與此同時，礙於「青少年版App」的刻板印象和算法積累薄弱的增長焦慮，Musical.ly萌生了出售的想法。據界面報道《TikTok內幕：張一鳴的巨浪征途》，2017年字節跳動收購了Musical.ly並為其接入字節算法，並在次年與現有產品TikTok全面整合。

「接下來，一場絢麗的金錢狂歡登場了。」

在對手Facebook上，TikTok進入撒錢、撒錢、瘋狂撒錢的狂熱營銷中。報道援引業內人士消息稱：「Facebook大中華地區一年營收大概50億美金，TikTok當時計劃三年貢獻10億美金左右（投放費用）。」金錢攻勢下，這款拿捏人性的產品很快風靡全美。

2018年9月，TikTok的下載量力壓Facebook、Instagram、Youtube和Snapchat；2019年10月，TikTok與全美音樂獎合作實現了歷史上首次通過短視頻平台宣布提名的頒獎禮；2021年07月TikTok全球下載量突破30億，兩個月後，其用戶規模突破10億。最近一年，其用戶增長仍然在50%左右，遠超超全球互聯網用戶規模的平均增速。

據新榜統計，在TikTok粉絲數量Top100的賬號中，所屬地域為美國的博主有57位，佔比超過一半。美國是擁有最多TikTok受眾的國家，大約有1.5億的美國用戶會刷TikTok；他們平均每天在此產品上花費95分鐘，而Twitter為35分鐘，Facebook為31分鐘，Snapchat為30分鐘，Instagram為29分鐘。

2020年TikTok開始商業化，試圖在海外複製抖音的商業化路徑，包括廣告、直播電商以及直播打賞。以廣告業務為例，據澎湃新聞援引Insider Intelligence數據，TikTok 2023年在美國的廣告收入預計將增至68.3億美元，而這一數據在2020年僅為7.8億美元。如果TikTok被封禁，受到影響的不僅是其公司本身，從廣告商、MCN、博主到用戶，一整條產業鏈都將被斬斷。

周受資：TikTok行政總裁周受資2023年3月23日出席美國眾議院聽證會。（Reuters）

擔心影響輿論，美國政府已與TikTok纏鬥數年

1.5億用戶，美國人口的一半。

澎湃新聞評論稱，這個龐大數字的背後是無數Z世代（通常指代1995年至2009年出生的人）的「美國夢」——美國年輕人逃離傳統的職業道路，轉而尋求成為「名人」的機會，而TikTok就是他們在短影片時代最大的夢工廠。

和抖音造星一樣，TikTok改變了很多素人的命運。目前TikTok上粉絲量排名前二的賬號分別是Khaby Lame（1.55億）和Charli D'amelio（1.5億），相當於每十個用戶中就有一個人關注了他們。

Khaby此前是流水線上的工人，因疫情失業開始發短影片，他更令人熟知的名字是「無語哥」——你一定見過或者用過他的表情包。而Charli則是一個愛跳舞的鄰家女孩，短短一年時間她的粉絲增長了一億，她也成為了能演超級碗廣告和出席Prada秀場的超級網紅。除了排在第八名的Will Smith，前十達人中再沒有其他明星，而Will的粉絲數甚至不及Charli的一半。

因此對於有志於成名的年輕用戶而言，TikTok是個絕佳的造夢平台。而政府更擔心的，是擁有大量忠實用戶的TikTok或將影響年輕群體和美國輿論。

早在2019年，美國政府以字節收購Musical.ly未向美國外國投資委員會申報為由，要求審查。2020年，特朗普政府以威脅美國國家安全為由要求tiktok中國母公司字節跳動剝離TikTok在美業務，將後者出售給美國公司，否則就全面禁止。隨後，拜登政府繼承並進一步收緊了TikTok的束縛；上月底，白宮要求30天內從聯邦設備中卸載該應用。

周受資：TikTok行政總裁周受資2023年3月23日出席美國眾議院聽證會。（Reuters）

據虎嗅援引彭博社報道，TikTok的領導層仍在考慮從字節跳動中分離出來，以解決所謂「安全問題」，資產剝離或許將是公司的最後手段。此外，資深分析師秦向表示：TikTok被施壓還是美國大科技公司長期對美國政府滲透的結果，要知道每年這些公司的遊說費就高達幾千萬美元。

3月24日，外交部發言人毛寧在例行記者會上回應TikTok CEO出席美國國會聽證會一事，「我們也注意到TikTok公司的有關表態。」毛寧強調，中國政府高度重視並依法保護數據隱私與安全，從來沒有也不會要求企業或個人以違反當地法律的方式，為中國政府採集或提供位於外國境內的數據信息和情報。

毛寧指出，美國政府迄今沒有提供任何證據證明TikTok威脅美國國家安全，卻一再對有關企業做有罪推定和無理打壓。我們也注意到，有美國國會議員表示，尋求禁止TikTok是仇外的政治迫害。美方應當切實尊重市場經濟和公平競爭原則，停止無理打壓別國企業，為各國企業在美投資經營提供開放、公平、公正、非歧視的環境。

信息消費聯盟理事長項立剛日前告訴《環球時報》記者，TikTok在美國已擁有1.5億的龐大用戶群體，突然全面被禁用的可能性不大。但是如果出售或者剝離中方股份，則要看中美雙方的立法規定以及執法，這或是一個複雜的問題。

生死一戰暫時結束，TikTok在美國的情況仍未見明顯好轉。據界面新聞報道，TikTok 發言人布魯克·奧伯維特（Brooke Oberwetter）在聽證會結束後的發布給媒體的一份聲明中表示：