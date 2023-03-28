世銀：中國大幅增加對「一帶一路」項目借款國放貸

世界銀行最新的研究報告顯示，中國對「一帶一路」基建項目下借款國的緊急支持大幅增加。



《華爾街日報》報道，這份研究報告也稱，中國對陷入困境的借款國提供的往往不透明的援助規模之大，意味着中國實際上已建立了一套與國際貨幣基金組織（IMF）和其他西方機構並立的國際救助貸款新系統。

報道引述報告研究人員說，中國願意向處境艱難的借款國提供更多貸款，使得後者暫時無需進行痛苦的經濟改革，但這反倒有可能延長這些國家的困境。他們說，圍繞中國貸款的不透明條款也有可能使債務減免工作複雜化，因為它掩蓋了借款國真實的財政狀況。

目前，負債國家受到利率上升、高通脹和新的金融不穩定風險困擾，同時，決策者還在努力應對美國三家銀行倒閉的影響。

根據研究報告的作者霍恩（Sebastian Horn）、帕克斯（Brad Parks）、萊因哈特（Carmen Reinhart）和特雷貝施（Christoph Trebesch）的統計，在過去十年中，中國通過發放新貸款、對舊貸款展期以及相關國家央行與中國央行達成貨幣互換協議等方式，向外國政府和央行提供了超過2300億美元的緊急援助。

報道稱，隨着中低收入國家的債務問題近年來惡化，這些財政援助已穩步增長。2021年，中國對借款國的緊急援助額達到400億美元，較2020年增長32%，是2011年類似援助金額的40倍以上。

根據這份報告，受援國包括巴基斯坦、安哥拉、斯里蘭卡、委內瑞拉和其他十多個國家，在中國耗資1萬億美元的「一帶一路」倡議下，這些受援國從中資銀行借款，為公路、鐵路和橋樑建設提供資金。總共有22個國家接受了某種形式的緊急援助。

位於維珍尼亞州威廉斯堡的威廉與瑪麗學院研究實驗室AidData的執行主任帕克斯向《華爾街日報》說，他相信只要債務問題繼續衝擊負債國，這些援助行動就會持續下去。該實驗室追蹤研究開發性金融。

帕克斯說：「我認為，只要一帶一路沿線國家的債務困擾還在，這種援助就會一直持續。

本文獲《聯合早報》授權轉載

