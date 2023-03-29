美國最熱門APP前4都來自中國　美媒分析受年輕人喜愛原因

美國頻頻打壓TikTok之際，它仍穩坐美國蘋果應用商店（App Store）熱門排行榜第3位。這個排行榜前2名都來自中國，美媒3月28日分析稱，中國App會受美國年輕人喜愛，除算法外，其「刺繡」策略和內部激烈競爭也是華企崛起的關鍵。



《華爾街日報》28日稱，根據美國蘋果應用商店3月前3週的熱門排行榜稱，前5名中唯一的非中國應用Facebook排名第5，被稱為「中國版Zara」的中資快時尚（Fast Fashion）電商平台Shein（希音）排名第4，中國短影音應用程式中國字節跳動旗下影片分享應用程式TikTok（抖音海外版）排第3，TikTok的影片編輯姊妹應用CapCut（剪映海外版）摘下桂冠（即第二名），位居榜首的是中國電商平台拼多多旗下的跨境電商平台Temu。

美國App Store熱門排行榜前3名

●第1名：Temu（拼多多海外版）

●第2名：CapCut（剪映海外版）

●第3名：TikTok（抖音海外版）

大家通常認為中國應用成功的關鍵是算法，卻忽略的中國互聯網公司的組織效率。報道認為，中國科技公司的競爭相當殘酷，這種經歷讓它們比西方企業手更有優勢。

中國「繡花」精神

這間傳媒注意到中國科技行業有一個詞彙叫「繡花」，意指不斷追求更好品質的專業精神。中國國家主席習近平自中共十八大（中國共產黨第18次全國代表大會）以來多次以「繡花」為比喻，強調各項工作都要精準施策，抓准、做細。

有份投資TikTok的風險投資人范路稱：「每個人都致力提升自己的手藝，一針一線（地改進）。」

美國打壓TikTok：圖為2023年3月29日，美國蘋果應用商店免費排行榜頭3名的截圖。（手機截圖）

內部賽馬機制

字節跳動前工程師稱，業內有種策略叫做「賽馬」，字節跳動是最積極執行它的公司之一。「賽馬」是指公司分配多個團隊構建只有輕微區別的同類型產品或功能，一旦清楚哪個版本表現更好，獲勝團隊將獲得更多資源，而負責其他版本的團隊則被淘汰。

公司標準化

字節跳動產品經理與工程師指，公司內部有標準化的協定、系統和詳細指標來評估用戶喜歡什麼，讓App能在短短幾天就推出更新版本。

捨得賣廣告

業內人士表示，廣告轟炸是在中國贏得客戶的標準作法。曾在中國電商巨頭阿里巴巴工作的中國科技分析師楊方曦（Ivy Yang）稱，與美國公司相比，中國企業每當看到機會都會更願意在更早階段、以更大規模購買流量。