「黑人的命也是命」組織註冊3線商標　Adidas向美商標局撤回異議

Adidas在3月27日向美國商標局提出要求，敦促拒絕「黑人的命也是命」（Black Lives Matter，BLM）組織的一項商標申請。該組織以3條平行黃線作為標誌，Adidas認為這會誤導大眾，與對Adidas的3條線商標造成混淆。但在短短48小時內，Adidas改變立場，向商標局撤回提出異議。有消息人士稱，Adidas所以態度轉變，是擔心外界誤以為該公司反對「黑人的命也是命」。



「黑人的命也是命」（Black Lives Matter）組織註冊3線商標，Adidas在2023年3月向美國商標局提出異議後撤回。（Reuters）

Adidas在27日提交商標局的文件稱，「黑人命也是命全球網絡基金會」（Black Lives Matter Global Network Foundation）的註冊標誌為3條黃色間紋，與Adidas著名的3條紋標誌非常相似，可能會引起混淆。Adidas稱，其公司自1952年成立以來，已一直在使用該標誌。至於「黑人命也是命全球網絡基金會」是於2020年11月申請註冊商標，要求可用於各種產品，包括服裝、出版物、包、手鐲和杯子。

不過，在提交異議短短兩天，Adidas向商標局撤回反對，但未來仍有權再次提出。據指出，自 2008年以來，Adidas已就其3條紋商標提出逾90宗訴訟，並簽署逾200份和解協議。