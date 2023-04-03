法國巴黎公投壓倒性贊成禁止共享電動踏板車

法國首都巴黎市民在星期天（4月2日）一場不具法律約束力的公投中，以壓倒性的票數支持禁止共享電動踏板車。市政府對公投結果表示尊重。



路透社報道，根據巴黎市政府網站公布的統計數據，在巴黎20個地區，支持禁止共享電動踏板車的票數介乎於85.77%至91.77%。

此次公投被譽為罕見的「公眾諮詢」，巴黎全市各地的民眾都大排長龍參加投票。

巴黎市政府說，市政府將尊重市民的決定。

一名47歲鐵路工人說：「我投票禁止電動踏板車，因為現在巴黎的情況一團糟。」他還批評這項共享計劃「使巴黎變得危險，是視覺污染」。

不過，也有一些民眾說，他們請願當局制定更嚴格的管制規定，也不願看到共享電動踏板車計劃完全廢除。

圖為2023年4月1日，法國巴黎民眾租用電動滑板車使用。（Reuters）

為鼓勵用戶投票反對禁止共享電動踏板車，Tier和 Lime等運營商星期天向用戶發送免費的優惠券代碼。

世界各地的城市都在收緊對電動踏板車的管制措施，包括限制電動踏板車運營商的數量、行駛速度和停車地點。

2021年，法國有24人死於電動踏板車相關事故，其中一起發生在巴黎。2022年，在巴黎共錄得459宗電動踏板車和類似代步工具的意外，其中包括三宗致命事故。

本文獲《聯合早報》授權轉載

