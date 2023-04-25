LVMH成為首間市值超5,000億美元歐洲上市公司

俄衛網25日稱，當地時間4月24日，法國奢侈品巨頭LVMH成為首個市值超過5,000億美元的歐洲上市公司。有分析認為，其業績增長的主要因素是中國經濟前景的改善及歐元走強。



據中新網報道，當天巴黎市場的股價顯示LVMH的市值已經超過5000億美元，達5003億美元。巴黎CAC40指數今年以來的漲幅為17%，而路威酩軒的股價今年以來已大漲33%。

隨着LVMH實現的重要突破，LVMH主席兼行政總裁阿爾諾（Bernard Arnault）控股的市值升至2120億美元，阿爾諾的世界首富地位被進一步鞏固。

根據美國《福布斯》雜誌本月早些時候發布的全球億萬富豪榜，阿爾諾已取代美國企業家馬斯克（Elon Musk），成為世界首富。

2023年4月20日在法國巴黎舉行的公司股東大會上，可以看到LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton的標誌。（REUTERS/Gonzalo Fuentes）

LVMH近期的業績增長強勁。根據該集團本月發布的今年第一季度財報，當季營收同比增長17%，達210億歐元，增幅為8.97%，遠超市場預期。有分析認為，LVMH取得如此佳績是得益於中國經濟前景的改善及歐元走強等因素。

分析還指出，在疫情期間，很多消費者難以外出，儲蓄的積累在日後推動促進了更多奢侈品的買入；不少奢侈品的價格上漲也有助於提高奢侈品企業利潤率。有業界人士表示，中國市場的增長「令人鼓舞」，今年將是奢侈品行業「美好的一年」。

LVMH是全球第一大奢侈品集團，業務涵蓋葡萄酒、時裝和皮革製品、香水和化妝品等多個領域，旗下擁有數十個國際知名奢侈品品牌。