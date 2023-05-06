菲律賓救出1090名被迫進行網絡詐騙的受害者　包括香港人

菲律賓官員說，警方救出1090名來自亞洲多地的人口販運受害者，包括來自香港的人士。這些人遭到囚禁和被迫進行網絡詐騙。



法媒報道，近幾個月來，國際社會愈來愈關注本區域的網絡詐騙趨勢，這些不法份子往往是被人口販賣者騙到海外的受害者，強迫他們推銷虛假的加密貨幣投資。

菲律賓警察部隊網絡犯罪小組發言人薩比諾（Michelle Sabino）5月6日說，當局4日在馬尼拉以北約90公里的馬巴拉卡特市（Mabalacat）的建築物展開突襲行動。

當局一共救出1090名受害者，他們都是被招募來進行網絡詐騙的「工作人員」。受害者大多來自中國大陸、越南、菲律賓和印尼，也有些人是來自馬來西亞、台灣、泰國、緬甸、香港和尼泊爾。

警方透露，受害者被迫針對美國、歐洲和加拿大的民眾行騙，而他們的護照都會被沒收，一天可能工作長達18個小時，和同事聊天或休息時間稍長就會被扣工資。「你就像是在沒有牢房的囚犯，甚至不允許和室友交談。」

他們的行騙手法主要是在建立虛假的戀愛關係後，誘使陌生人「購買加密貨幣」或把錢存入假的銀行賬戶。

薩比諾說，犯罪集團中至少有12人落網，並將面對人口販賣的相關罪名。這些嫌犯包括7名中國人、4名印尼人和一名馬來西亞人。

本文獲《聯合早報》授權轉載

