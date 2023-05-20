法國內政部長：對歐洲的恐怖主義威脅將捲土重來

法國內政部長達爾馬寧（Gerald Darmanin）警告，對歐洲的恐怖威脅即將捲土重來，他已要求美國在2024年巴黎奧運會之前加強合作。



達爾馬寧星期五（5月19日）訪問美國期間接受法新社採訪時指出，美國從阿富汗撤軍、法國在非洲的足跡減少，及ISIS在黎凡特（Levant）的「重建」，這些都是「重大風險時期」。

達爾馬寧正結束對華盛頓和紐約為期兩天的訪問，旨在促進法國和美國在打擊恐怖主義和嚴重犯罪方面的警務和司法合作。

達爾馬寧在紐約接受採訪時說：「我們來提醒他們，對歐洲人來說，對法國來說，主要風險是遜尼派伊斯蘭恐怖主義，情報部門之間的反恐合作是絕對必要的。」

他說，正當美國人或許將挑戰聚焦在國內時，如白人至上主義、不斷發生的槍擊事件及陰謀，「他們決不能忘記在我們歐洲看來是首要威脅的東西： 遜尼派恐怖主義」。

達爾馬寧在訪問期間與美國司法部副部長莫納科（Lisa Monaco）和國土安全部部長馬約卡斯（Alejandro Mayorkas）交談，並參觀了維珍尼亞州匡蒂科（Quantico）的聯邦調查局（FBI）培訓中心。

在紐約，他會見了警察局長蘇埃爾（Keechant Sewell），討論重大國際活動的公共秩序和安全安排，並說法國正在為2024年7月的奧運會、欖球世界盃和教宗方濟各今年晚些時候對馬賽的訪問做準備。

本文獲《聯合早報》授權轉載

