尼格風球｜菲律賓受襲　全國多地洪水山泥傾瀉　受災人數逾93萬

熱帶風暴「尼格」肆虐，導致菲律賓全國各地近日發生洪水和山泥傾瀉，造成廣泛破壞，更導致數十人身亡，菲防災官員指「尼格」帶來的暴雨、森林砍伐與河流淤塞加重了災情。



菲律賓國家災害管理委員會發言人亞歷亨德羅說，雖然雨季的降雨是預料中事，但「尼格（Nalgae）」夾帶的強風和大雨使得許多省份處於高度危險之中，因為很容易發生洪水和山泥傾瀉。

亞歷亨德羅說：「這次風暴帶來長時間的降雨前所未見，即使沒有強風也依然很危險，因為當土壤被雨水浸泡後，容易出現山洪和滑坡。」

「尼格」於當地時間星期六（10月29日）凌晨在菲律賓呂宋島東南的卡坦端內斯島（Catanduanes Island）登陸，星期天早上離開呂宋島進入南中國海。截至星期天，風暴已奪走至少48條人命，有至少22人失蹤，另有約40人受傷，受災人數超過93萬。

菲南棉蘭老島的邦薩摩洛自治區受災最嚴重。國防部高級副部長福斯蒂諾說：「高原地帶的危害與星期一以來的大雨水量相結合，導致沿海地區出現山泥傾瀉，而這些地區以前並沒有發生過水災。」

馬京達瑙省小鎮庫西翁（Kusiong）的100多棟房屋遭泥石流掩埋，搜救人員奮力挖掘，但未能尋獲任何遺體。

庫西翁鎮長辛蘇亞特說，重建該鎮的工作必須包括為附近的米南達山進行大規模植樹計劃。

菲律賓多個地區星期天依舊一片汪洋，包括首都馬尼拉周邊多個城鎮有不少地方依然斷電，不少航班也取消了。一些地區因為泥土、岩石和倒下的樹木堵塞了道路，減緩了為受災家庭運送救援物資的工作。

呂宋島和菲南兩區進入災難狀態

菲律賓總統小馬可斯（Ferdinand Marcos Jr.）下令呂宋島比科爾大區（Bicol）和菲南邦薩摩洛自治區進入災難狀態，並考慮實施為期一年的國家災難狀態。小馬可斯星期六召集國家減災和管理委員會開會。委員會稱，全國17個大區中有16個處於「高風險」，建議總統宣布進入國家災難狀態。

菲律賓位於西太平洋颱風帶，平均每年遭受20場颱風或熱帶風暴吹襲。 「尼格」是今年侵襲菲律賓的第16個風暴。今年4月，熱帶風暴「鮎魚」在菲律賓登陸並引發洪水和山泥傾瀉等災害，導致167人死亡。

本文獲《聯合早報》授權轉載。

