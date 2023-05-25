韓國發射自行研發火箭世界號完成分離　發射成功

韓聯社5月25日報道，韓國自研運載火箭「世界」號（Nuri，Korea Space Launch Vehicle-2，簡稱KSLV-II或KSLV-2）在當地時間25日傍晚於羅老太空中心發射升空，並成功進行一級分離。



韓聯社25日稍早報道，韓國科學技術資訊通訊部（下稱「科技部」）與韓國航空宇宙研究院（KARI）當天上午召開會議，聽取發射自動控制系統及發射台裝備控制系統修復結果，決定在當地時間25日傍晚6時24分（香港時間下午5時24分）發射火箭。

科技部24日下午3時發現火箭控制系統與發射台氦氣罐上的可編程邏輯控制器（PLC）間命令傳輸不順，取消原定升空計劃。

韓國科學技術信息通訊部（MSIT）介紹，「世界」號此次發射的主要任務是運載由韓國科學技術院（KAIST）研發的下一代2號小型衛星、韓國天文研究院的4顆納米級衛星以及韓國民間企業研發的3顆衛星。

圖為2022年6月21日，韓國自行研發的運載火箭「世界」號（Nuri，KSLV-II或KSLV-2）在位於高興郡的羅老太空中心發射。（圖片來源：韓國科學技術信息通訊部）

「世界」號火箭2021年10月首次發射但失敗。2022年6月21日，它第二次發射時成功，驗證「世界」號最多可將1.9噸衛星送入近地軌道的能力，韓國成為世界上第11個獨立使用國產火箭發射本國衛星的國家。