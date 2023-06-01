加拿大新規：每枝香煙印警告語　8月1日實施　全球首例

加拿大6月1日宣布為全球第一個要求煙草商在「每一枝」香煙上印有警告標語的國家。此舉目的是讓煙民無法避免看到警告語，以鋪天蓋地的手法加深他們的印象。



這新例也是加拿大推動減少煙民政策的一部分，政府望在2035年之前讓吸煙人士比例降低於5%。

加拿大官方語言是英語和法語，新規項下要求菸草商在每一枝香煙包裝，印上如「吸煙傷害兒童」（Tobacco smoke harms children.）、「香煙引致白血病」（Cigarettes cause leukemia.）或是「每一次吸吐都在毒害自己」（Poison in every puff.）等警語，要藉此讓煙民無法透過香煙包裝逃避看到這些警告標語。

新規預計8月1日開始實施，對於市場上既有的香煙或煙草商品，政府也要求攤販和零售商須在2024年4月1日前，全面改為銷售印有新版警告語的商品。

當局2022年展開75天的諮詢期，最終真如期在2023年下半年生效。

心理健康和成癮部長貝內特（Carolyn Bennett）指，在每枝香煙加上警告有助確保民眾可以見到相關健康資訊，對象包括獲朋輩分享香煙時而沒有見到包裝的年輕人。

當地在2000年代初破天荒開始在強制規定香煙包裝上印有警告圖片標籤，之後成為各國的參考對象，不過圖片設計在過去十年都沒有更新。貝內特稱現有設計可能喪失新鮮感，甚至減低其影響力，因此需要應對這些憂慮，她指新包裝將列出更多吸煙對健康的影響。

加拿大癌症協會（Canadian Cancer Society）高級政策分析員坎寧安（Rob Cunningham）認為，新措施創下世界先河，形容煙民無法忽視警告，希望可以帶來實際變化，並期待各國可以跟隨。