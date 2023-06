加拿大新規：每枝香煙印警告語　8月1日實施　全球首例

加拿大6月1日宣布為全球第一個要求煙草商在「每一枝」香煙上印有警告標語的國家。此舉目的是讓煙民無法避免看到警告語,以鋪天蓋地的手法加深他們的印象。



這新例也是加拿大推動減少煙民政策的一部分,政府望在2035年之前讓吸煙人士比例降低於5%。

加拿大官方語言是英語和法語,新規項下要求菸草商在每一枝香煙包裝,印上如「吸煙傷害兒童」(Tobacco smoke harms children.)、「香煙引致白血病」(Cigarettes cause leukemia.)或是「每一次吸吐都在毒害自己」(Poison in every puff.)等警語,要藉此讓煙民無法透過香煙包裝逃避看到這些警告標語。

新規預計8月1日開始實施,對於市場上既有的香煙或煙草商品,政府也要求攤販和零售商須在2024年4月1日前,全面改為銷售印有新版警告語的商品。

當局2022年展開75天的諮詢期,最終真如期在2023年下半年生效。

心理健康和成癮部長貝內特(Carolyn Bennett)指,在每枝香煙加上警告有助確保民眾可以見到相關健康資訊,對象包括獲朋輩分享香煙時而沒有見到包裝的年輕人。

當地在2000年代初破天荒開始在強制規定香煙包裝上印有警告圖片標籤,之後成為各國的參考對象,不過圖片設計在過去十年都沒有更新。貝內特稱現有設計可能喪失新鮮感,甚至減低其影響力,因此需要應對這些憂慮,她指新包裝將列出更多吸煙對健康的影響。

加拿大癌症協會(Canadian Cancer Society)高級政策分析員坎寧安(Rob Cunningham)認為,新措施創下世界先河,形容煙民無法忽視警告,希望可以帶來實際變化,並期待各國可以跟隨。