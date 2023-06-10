美媒：中國將限制藍牙與無線傳輸　AirDrop擬用實名制

美國媒體報道，根據中國政府擬定的法規，蘋果公司（Apple Inc.）AirDrop和類似文件共享程序，將面臨更嚴格的控制。



據中國網信網星期二（6月6日）發布的消息，為規範近距離自組網訊息服務，維護國家安全和社會公共利益，保護公民、法人和其他組織的合法權益，中國國家互聯網信息辦公室（簡稱國家網信辦）印發《近距離自組網信息服務管理規定（徵求意見稿）》，其中要求近距離自組網訊息服務提供者在提供服務過程中，應當以顯著清晰的方式提供發布者和接收者之間的配對確認功能；每次配對需經發布者和接收者確認並同意，未經雙方同意，不得默認自動配對。

近距離自組網訊息服務，是指利用藍牙、Wi-Fi等訊息技術，近距離即時組建網絡並提供發布、接收訊息的服務。

相關規定沒有點名AirDrop或其本地競爭對手。

擬議的規定稱，近距離自組網訊息服務提供者上線具有輿論屬性或社會動員能力的新技術、新應用、新功能，應當按照國家有關規定開展安全評估。

該規定草案向社會公開徵求意見，截止時間為7月6日。國家網信辦沒有說明相關規定將於何時生效。

蘋果公司本周推出了一項與AirDrop相關的新功能，名為NameDrop，個人使用該功能時，將設備放在一起即可交換聯繫訊息。

據美國《華爾街日報》報道中國政府近年來已在收緊通訊技術規定，加密訊息類應用不受歡迎。

報道稱，AirDrop去年被用於「白紙運動」，另外在2019年，蘋果公司和Google的數碼商店均下架了與香港反修例活動有關的應用程式。

上海大邦律師事務所高級合夥人游雲庭說，根據擬議的規則，如果政府以安全為由提出要求，運營商可能必須交出使用這些服務發送訊息的用戶的電話號碼、身份訊息或其他訊息。

上述規定草案也要求，近距離自組網訊息服務提供商必須保存有關記錄，發現任何違法或不良訊息須向網信等有關主管部門報告。至於什麼是違法或不良訊息並沒有具體說明，不過最近公布的一系列法律法規主要聚焦個人數據保護、網絡安全、反間諜和能源等這些問題。

據蘋果公司報告顯示，2021年下半年，該公司收到1261份來自中國政府的關於用戶設備訊息的請求，並滿足了其中的93%。蘋果公司還收到70份關於用戶賬號訊息的請求，滿足了其中的83%。

新規定還將要求科技公司將「關閉接收」作為文件共享功能的默認設置。未經用戶許可開啟，不得默認提供快照、縮略圖等概要訊息預覽功能。這些措施旨在解決對濫用文件共享服務的擔憂，其中包括對露骨或敏感內容進行的未經授權或意外的分享。

蘋果公司的AirDrop設置在去年增加了「對所有人開放10分鐘」的選項，取代了之前的「所有人」選項，並限制了用戶使用這一功能聯繫不在他們聯繫人列表中的設備的時間。

本文獲《聯合早報》授權轉載

