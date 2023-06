瑞典智庫：全球可用核武數量重回升勢　進入人類史上最危險時期

俄媒6月12日稱,瑞典智庫斯德哥爾摩國際和平研究所(SIPRI)的統計數據顯示,多個核大國都在積極升級核武庫,而在烏克蘭衝突背景下,部署的核彈頭數量有增無減。SIPRI總監史密斯(Dan Smith)警告,世界進入人類歷史上危險的時期之一(“drifting into one of the most dangerous periods in human history”)。



俄衛網6月12日稱,SIPRI的統計數據顯示,2023年1月,俄羅斯、美國、英國、法國、印度、巴基斯坦、朝鮮和以色列共有約12,512件核武器,其中9,576件在倉庫儲存備用,較2022年1月同比增多86件。約2,000枚核彈頭的戰備狀態提升。

報告指,2023年初,部署核彈頭最多的國家是美國和俄羅斯,分別為1770枚和1,674枚。兩國擁有的核武器佔全部核武器的90%,排在它們之後的是法國和英國,分別有280枚和120枚核彈頭。

報道稱,消息指,2022年,俄羅斯與美國的核武庫規模「相對穩定」。除可用的核武儲外,兩國都擁有1,000多枚退役核彈頭,有待慢慢拆除。

中國的核彈頭數量從350枚增加到410枚。據預計,這一數字還將增長。報告指出,中國有可能在這個10年結束前將核武器數量增加到與美國和俄羅斯齊平的水平。

研究報告稱,2022年未增加核儲備的英國很有可能也將增加核彈頭儲備;有消息指,法國正繼續積極發展核計劃;印度和巴基斯坦,十有八九,也將擴大核武庫;朝鮮仍然非常重視核計劃,據SIPRI評估,目前朝鮮組裝大約30枚核彈頭,且具備生產50至70枚核彈頭的材料;未公開承認擁核的以色列也在升級核武庫。

報告指,雖然巴基斯坦是印度遏制核發展的主要對象,但印度仍在積極研發遠程打擊系統,包括能打擊「中國全境」的系統。