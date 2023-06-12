瑞典智庫：全球可用核武數量重回升勢　進入人類史上最危險時期

俄媒6月12日稱，瑞典智庫斯德哥爾摩國際和平研究所（SIPRI）的統計數據顯示，多個核大國都在積極升級核武庫，而在烏克蘭衝突背景下，部署的核彈頭數量有增無減。SIPRI總監史密斯（Dan Smith）警告，世界進入人類歷史上危險的時期之一（“drifting into one of the most dangerous periods in human history”）。



俄衛網6月12日稱，SIPRI的統計數據顯示，2023年1月，俄羅斯、美國、英國、法國、印度、巴基斯坦、朝鮮和以色列共有約12,512件核武器，其中9,576件在倉庫儲存備用，較2022年1月同比增多86件。約2,000枚核彈頭的戰備狀態提升。

報告指，2023年初，部署核彈頭最多的國家是美國和俄羅斯，分別為1770枚和1,674枚。兩國擁有的核武器佔全部核武器的90%，排在它們之後的是法國和英國，分別有280枚和120枚核彈頭。

報道稱，消息指，2022年，俄羅斯與美國的核武庫規模「相對穩定」。除可用的核武儲外，兩國都擁有1,000多枚退役核彈頭，有待慢慢拆除。

中國的核彈頭數量從350枚增加到410枚。據預計，這一數字還將增長。報告指出，中國有可能在這個10年結束前將核武器數量增加到與美國和俄羅斯齊平的水平。

研究報告稱，2022年未增加核儲備的英國很有可能也將增加核彈頭儲備；有消息指，法國正繼續積極發展核計劃；印度和巴基斯坦，十有八九，也將擴大核武庫；朝鮮仍然非常重視核計劃，據SIPRI評估，目前朝鮮組裝大約30枚核彈頭，且具備生產50至70枚核彈頭的材料；未公開承認擁核的以色列也在升級核武庫。

報告指，雖然巴基斯坦是印度遏制核發展的主要對象，但印度仍在積極研發遠程打擊系統，包括能打擊「中國全境」的系統。