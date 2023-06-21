人民幣在中國跨境結算首超美元和歐元

中國國家金融管理局6月20日的數據顯示，人民幣在中國跨境結算中的佔比首次超過美元和歐元。



據專家稱，通過這種方式，亞洲國家期望減少對西方可能限制的脆弱性。專家指出，在美國和歐盟封鎖俄羅斯近一半的外匯儲備後，全球對美國和歐洲金融體系的信心嚴重削弱。在這種背景下，莫斯科、北京和其他一些國際交易商在用自己的貨幣相互支付方面變得更加積極。儘管全球經濟去美元化的過程可能需要十年以上，但專家們認為這是不可避免的。

據中國國家金融管理局數據，中國在跨境結算中減少美元和歐元的使用，達到創紀錄的水平，現在幾乎一半的跨境結算是用人民幣支付。

數據顯示，2023年5月，人民幣在北京國際金融交易中的份額達到49.6%的歷史高點。同時，以美元和歐元計算，亞洲國家進行的交易不到47.9%，這是有史以來的最低水平。

「在過去的幾年裏，以人民幣進行的國際支付量比過去幾年增長得更快。北京將人民幣用於在中東地區購買石油，以及與從巴西到俄羅斯等國家的貿易中。阿根廷最近也宣布定期用人民幣支付中國商品的計劃。自由金融全球分析師別盧耶娃告訴RT電視台，「這種貨幣的國際化符合中東國家的利益，並減少中國在美國金融制裁面前的脆弱性。」

普京在聖彼得堡國際經濟論壇的全體會議上表示：「世界主要經濟體的美元儲備正在逐年縮減。沒有一些人可能想要的那麼快，但它們正在萎縮，正如全球經濟以美元結算的部分正在萎縮一樣，以歐元結算的部分也在萎縮。以國家貨幣進行的結算正在增長，例如以人民幣進行的結算。」