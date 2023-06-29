金正恩執政7周年朝媒發文　稱改造朝中友誼塔紀念中國人民志願軍

朝鮮最高領導人金正恩被推選為國務委員會委員長7周年，朝鮮官方媒體發文歌頌其政績。朝中社發文列舉了他執政以來，朝鮮多次進行核試炸和試射導彈，包括2016年的兩次核試炸，以及2017年先後試射「火星-14型」和「火星-15型」洲際彈道導彈等。



內文強調，金正恩向全世界展示了朝鮮日趨升級的佔略武力建設速度，以及強而有力的軍事技術力量。在黨和英明的領導下，朝鮮武力的絕對力量和軍事技術優勢不斷擴大。

勞動黨機關報《勞動新聞》要求朝鮮民眾忠誠擁戴金正恩，對大家歌頌同時擔任勞動黨總書記的金正恩。

此外朝鮮完成朝中友誼塔內部改造，紀念參加韓戰的中國人民志願軍。

據朝中社報道，朝鮮最高人民會議常任委員會委員長崔龍海、中國駐朝大使王亞軍出席6月28日的竣工儀式。

王亞軍在竣工儀式上說，推動鮮血凝成的朝中友誼不斷向前發展是兩國人民的共同意願，無論國際及地區局勢如何變化，維護好、鞏固好、發展好中朝關係都是中國共產黨和政府堅定不移的方針。

代表朝方講話的城市經營相任景栽稱，兩國人民同甘共苦爭取的偉大勝利不會因歲月流逝和世紀更迭而改變，朝鮮將根據新時代的要求，進一步鞏固以社會主義為紐帶的朝中友好互助關係。

朝中社稱，金正恩親自指示啟動改造工程，並一一指導新美術品和展品的布置。

另據韓聯社報道，有分析認為，朝鮮在中美戰略競爭、俄烏戰爭之際大力加強朝中俄三邊協作，固化其對抗韓美日的格局，修葺友誼塔被視為強調朝中傳統血盟之舉。