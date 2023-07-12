日本雪山現「西瓜雪」現象　實質不能吃且會是氣候變化的推手？

日本山形縣出羽三山中的月山，在近月出現了「紅雪」現象，西瓜色的顏料塗在雪上。這些顏料不是別的，而是名為「雪藻」的生物。這些雪藻有如水中紅潮一樣，污染着白雪雪山，導致積雪快速融化。科學家發現雪藻可作為融雪與氣候變化的指標。



雪藻（Snow algae）是指在高山地帶或極地的夏季，生長在雪或冰上的耐低溫藻類，這些藻會呈現紅色、綠色等色彩。染成的紅色有如西瓜刨冰，因此在日語又被稱為「西瓜雪」（スイカ雪）。

圖為阿拉斯加州的氷河的大量雪藻現象。（竹內望，千葉大學）

《日本時報》在6月27日報道指出，位於山形縣出羽三山中的月山，近日觀測到大量雪藻在融化的積雪表面生長。當雪藻大量繁殖後，會使雪地的反射率降低約4成，還會增加輻射作用，導致周遭環境暖化，促進融雪速度。而這會進一步讓雪藻增生，讓更多的積雪快速融化。

千葉大學的研究團隊，在竹内望教授的帶領下，於2019年春季開始前往月山，在海拔700公尺至1650公尺的7個不同地點採集樣本。竹內指出，他走遍日本各大山區研究雪藻，月山最讓他印象深刻。

竹內的研究小組發現，季節和海拔高度會影響藻類繁殖性質。剛入春時，雪藻出現在海拔較低的森林地區，隨著氣溫逐漸升高，開始蔓延至高山地區。氣候變化正影響着雪原的變化，雪藻的出現的地方和密度可以作用融雪的參考。

日本國立極地研究所北極環境研究所副主任青木輝夫表示，監測雪藻的活動和與氣候變化十分重要：「人類驅動的氣候變化可能會影響藻類的繁殖，但目前還不清楚藻類活動變化是否只是由於人類活動的原因。我認為氣候變化會導致藻華發生。」

研究結果已在3月發表在《南北極與高山研究》（Arctic, Antarctic, and Alpine Research）期刊上。