國會通過具爭議司法改革法案　以色列多份報章頭版刊「全黑」廣告

撰文：成依華
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以色列國會7月24日通過具爭議的司法改革法案，除了全國多地爆發示威，當地多份報章頭版25日刊出全黑色的廣告，並寫有細字「以色列民主的黑暗一天」。廣告是由反對法案的組織 Israeli Hi-Tech Protest movement出錢刊登。

在頭版刊出全黑廣告的報章包括《新消息報》（Yediot Aharonot）、《經濟學人報》（Calcalist）、《今日以色列報》（Israel Hayom）、《國土報》（Haaretz）。

《耶路撒冷郵報》25日報道，這些全黑廣告的底部寫有白色細字「以色列民主的黑暗一天」，然後在頂部寫着細字標示是廣告。

廣告是由組織Israeli Hi-Tech Protest movement出錢刊登，此團體是由一班高科技界員工與生意人組成。

以色列示威：2023年7月24日，民眾在耶路撒冷集會抗議政府的司法改革法案，警察用水炮試圖驅散示威者（Reuters）

司法改革法案在當地飽受爭議，引發民眾大規模示威，向總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）政府抗議，工會並醞釀罷工。

內塔尼亞胡政府1月推動全面司法改革計劃，包括加強當權派對司法任命的控制，削弱最高法院推翻立法或行政部門決定的能力，允許國會以簡單多數推翻最高法院裁決等。以色列自年初多次爆發示威，抗議政府企圖削弱司法權力。

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