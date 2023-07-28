Eagles貝斯手Randy Meisner病逝　享壽77歲

美國殿典級樂隊Eagles結他手Glenn Frey於2016年逝世令不少樂迷心碎，不料時隔 7年，再有Eagles創始成員離世。貝斯手Randy Meisner因慢性阻塞性肺病（COPD），洛杉磯時間26日晚去世，享壽77歲。



Randy Meisner於1971年與Glenn Frey、Don Henley和Bernie Leadon組成Eagles，推出多張經典專輯如《Eagles》、《Desperado》、《On the Border》、《One of These Nights》及《Hotel California》。除了家傳戶曉的《Hotel California》，樂隊其中一首標誌性歌曲就是《Take It to the Limit》——這首歌也為他與團員決裂的導火線。

在加入Eagles之前，Randy Meisner於1960年代加入鄉村搖滾樂隊Poco。

在1977年Eagles正值顛峰期，Randy Meisner在《Hotel California》一曲和同名專輯推出不久後退團。但他還是在1998年與樂隊另外6名歷任成員登上搖滾名人堂（Rock and Roll Hall of Fame）。

Randy Meisner於1946年3月8日出生於內布拉斯加州斯科茨布拉夫縣（Scottsbluff）。他的音樂生涯始於搖滾歌手Ricky Nelson的樂隊「Stone Canyon Band」，Randy Meisner擔任隊中主唱與貝斯手。

他曾告訴美國雜誌《滾石》（Rolling Stone）：「一切都從我們開始乘坐不同的豪華轎車起畫下句點。」

報道稱，他當時被極大壓力吞沒，而在團員要他於演唱會在舞台中央演唱Take It to the Limit，他拒絕。

報道引述他說：「我想離開鎂光燈。有天晚上我在諾克斯維爾市（Knoxville，位於美國田納西州）熬夜，患上流感。我們唱了2、3首encore，Glenn Frey還想再來一首，我跟他們說我辦不到，於是我們吵起來。就這樣結束了。」

Randy Meisner在2008年向《滾石》說，多年後，他要求在洛杉磯一場表演跟樂隊成員同坐但遭拒絕。

他說：「我以為我和Timothy B. Schmit坐在一起唱《Take It to the Limit》會是好主意，但他們用一種迂迴的方式說不。我不能怪他們。他們必須讓樂團維持原樣。」