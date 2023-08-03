尼日爾政變｜西非國家經濟共同體實施制裁　政變領袖：不接受

尼日爾政變軍人稱不接受西共體制裁，美國下令從駐尼日爾大使館撤離部分工作人員和家屬。



綜合外電報道，尼日爾政變軍人領導人奇亞尼（Abdourahamane Tiani）星期三（8月2日）發表電視講話說，尼日爾保衛祖國國家委員會不接受所有來自西非國家經濟共同體（西共體，ECOWAS）的制裁。

他說，保衛祖國國家委員會拒絕所有「干涉尼日爾內政」的行為，不接受所有來自西共體的制裁，「不會向來自任何一方的威脅讓步」。

由15個國家組成的西共體領導人於上星期天（7月30日）在尼日利亞首都阿布賈（Abuja）召開緊急會議，要求尼日爾政變軍人在一周內釋放遭扣押的尼日爾總統巴祖姆（Mohamed Bazoum）並恢復其總統職權，相關要求如在一周內得不到滿足，西共體將採取包括軍事干預在內的一切措施，確保恢復尼日爾的憲法秩序。

西共體領導人當天也宣布對尼日爾以及參與政變的尼國軍人實施制裁，其中包括關閉西共體成員國與尼日爾之間的空中和陸地邊界，禁止商業航班往來尼日爾，以及暫停西共體成員國和尼日爾之間的商業和金融活動等。

另一方面，美國國務院星期三宣布，尼日爾發生政變後，美國已下令從駐尼日爾大使館撤離部分工作人員和家屬，但大使館仍將繼續開放，並將「繼續保持最高級別的外交接觸」。

美國國務院發言人說：「鑑於尼日爾目前的事態發展，出於謹慎考慮，國務院下令非緊急美國政府人員和符合條件的家屬暫時離開美國駐尼亞美（Niamey）大使館。」

7月26日，尼日爾總統衛隊部分軍人扣押總統巴祖姆。當天深夜，政變軍人代表在尼國家電視台宣布成立保衛祖國國家委員會，解除巴祖姆總統職權，由軍政權接管國家事務。

本文獲《聯合早報》授權轉載

