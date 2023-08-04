查理斯頭痛難題？英聯邦運動會變燙手山芋　澳洲加拿大放棄主辦

每四年一度的英聯邦運動會（Commonwealth Games）陷入停辦危機，2026年主辦地澳洲維多利亞省與2030年主辦地加拿大艾伯塔省先後以成本超支為由退出，意味此運動會成為燙手山芋。作為英聯邦元首的英王查理斯（Charles III），可能面對登基後英聯邦運動會「消失」的尷尬局面。



加拿大艾伯塔（Alberta）省政府3日宣布由於成本原因，放棄原定主辦2030年英聯邦運動會的計劃。當地官員直指成本達到20億美元（156億港元）太高，省政府負擔不起。

2022年在英國伯明翰舉辦的英聯邦運動會（FB@Commonwealth Games Federation）

這是英聯邦運動會在過去1個月來遭受的第2個打擊，在7月中，澳洲維多利亞省才剛宣布由於預計成本超支，從26億澳元大幅增加至逾70億澳元，決定放棄舉辦2026年英聯邦運動會。此意味如今2026年、2030年的運動會主辦方都變成懸空。

英聯邦要找替補也有難度，此因2022年主辦地南非由於籌備工作未如理想而遭剝奪主辦權，2026年主辦地英國伯明翰（Birmingham）補上，提前在2022年舉辦，然後再由澳洲維多利亞省頂上舉辦2026年運動會，所以要再找候選地不容易。

英聯邦運動會：1974年，英女王與菲臘親王在新西蘭出席運動會閉幕禮（Royal Collection Trust）

第1屆的英聯邦運動會早在1930年於加拿大舉辦，最早時名為大英帝國運動會（British Empire Games），此後每4年舉辦1次，只有在戰爭前後時期的1942年、1946年停辦，至後來世界掀起「去殖民化浪潮」，英國的殖民地體系轉化為英聯邦，運動會繼續保留。但在過去10年，運動會陷入難以找到地方願意主辦的問題，而且不少前殖民地民眾質疑自己與此運動會的關聯性。

在過去6屆，5屆都是在英國或澳洲的地方舉辦。據路透社指，這個運動會近年也因其「殖民起源」引來愈來愈多的批評聲音。

英聯邦運動會：1970年，英女王在英聯邦運動會向運動員頒發接力棒（Royal Collection Trust）

隨着澳洲維多利亞省、加拿大艾伯塔省相繼放棄主辦權，多間英媒開始出現「2022年可能已是最後一屆」的聲音，這對於登基未足1年的英王查理斯來說，自然不是好消息，且更有澳媒《澳洲人報》專欄作家格默爾（Nikki Gemmell）直接把矛頭指向他，指查理斯欠缺魅力，正是導致澳洲維省放棄主辦的原因。