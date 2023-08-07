多國央行數據分析：中國國際貨幣儲備規模多年保持領先

俄衛網8月7日稱，對各國央行數據分析顯示，中國在國際貨幣儲備方面多年保持領先地位，截至今年5月底，其資產達3.371萬億美元。



位居第二的是日本，其外匯儲備為1.254萬億美元。瑞士以8860億美元的資產名列前三。

俄羅斯5月份黃金儲備減少116億美元，至5842億美元，規模僅次於印度，在擁有國際資產方面成為第四大經濟體。

自2015年以來，俄印兩國在這一指標上一直在相互競爭：當時儲備量接近程度最高，到2021年夏天印度穩居第四位，並一直保持到年底。2022年，俄羅斯升至第四位：當時俄羅斯包括被西方凍結的資產在內達5400億美元，而印度資產為5320億美元。不過，今年5月，印度以5907億美元的資產再次排名第四。

圖為2009年3月31日，位於山西省長治市的中國銀行分行內，一名職員在點算人民幣紙鈔。（Reuters）

排名前十的還包括沙特阿拉伯（4422億美元）、中國香港（4210億美元）、韓國（4209.8億美元）、巴西（3435億美元）。新加坡（3257億美元）在5月份躋身全球十大國際儲備持有國之列，而德國退居第11位。

美國繼續排名第12位，其次是意大利、法國和泰國。墨西哥鞏固了自己的地位，取代英國上升至第16位，英國則降至第17位。進入前二十位的還有以色列、波蘭和印度尼西亞。

在國際儲備方面G20中躋身前50位的國家有加拿大（第22位）、土耳其（第26位）、南非（第32位）、澳洲（第34位）和阿根廷（第49位）。

這項研究是俄羅斯衛星通訊社根據全球一百個經濟體央行於8月初披露的5月份數據訊息進行統計分析的。