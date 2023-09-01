北京：反對以競爭定義全部中美關係　渲染競爭有百弊而無一利

中國外交部發言人汪文斌9月1日主持例行記者會時回應記者有關「中美競爭」常見於美媒報道的問題。

有記者提問：中方注意到，今年以來，美國媒體在報道中美關係時，對競爭的關注遠高於合作，超過七成的報道在談論競爭。與此同時，美國政界、商界、學界不斷有呼籲加強對華合作的理性聲音，希望中美通過合理競爭相互促進發展，加強而不是削弱經濟相互依存，反對「脫鈎斷鏈」，反對同中國「冷戰」。發言人對此有何評論？

汪文斌稱，當前，美方在談論中美關係時，言必提競爭，仿佛競爭已經成為中美關係的最大主題，甚至是全部議題。

他說，中方的態度和立場是明確的。競爭應有助於相互促進和共同提升，符合雙方和國際社會共同利益和期待，而不應不擇手段給對方使絆子、無所不用把對方拉下馬。美方口口聲聲提競爭，但國際社會看到的是美國為贏得優勢，以競爭之名動用國家機器，全政府、全方位、全領域對華打壓圍堵遏制，大打關稅戰、貿易戰、科技戰、晶片戰、規則戰。美方的這些做法根本不是競爭，而是赤裸裸的零和冷戰思維，實質是在剝奪中國人民自主選擇發展道路的權利，剝奪中國人民追求更美好生活的權利，剝奪中國正當發展的權利，剝奪中國實現國家統一的權利。中方堅決反對以競爭之名行圍堵遏制打壓之實。美方做法只會將中美推向對抗衝突，將世界推向分裂動盪的「新冷戰」。

他稱中方不迴避競爭、不懼怕競爭，但競爭應該是公平、合理的，應該是良性、有規則的，有紅線、有禁區，不能無視市場經濟規則和國際關係基本準則，更不能將核心利益問題作為競爭工具、挑釁手段。作為兩個大國，中美應該從兩國共同利益和人類前途命運的高度，看一看誰能把國家治理得更好、讓本國人民安居樂業，誰能為全球疫後復甦增長提供更大動能，誰能為應對氣候變化提供更多公共產品，誰能為解決地區熱點問題提供更好方案，誰能讓雙方和全球80億人類共同生存的星球更安全、更和平、更繁榮。

競爭不是中美關係的全部，中方反對以競爭來定義全部中美關係。事實上，中美經濟互補性遠大於競爭性，中美經貿合作的本質是互利共贏。去年中美貿易額達到近7600億美元，創歷史新高。體量這麼大，存在一些分歧和摩擦實屬正常。通過平等協商尋求雙贏方案，才是正確解決之道。中美雙方制度不同，但這並不妨礙雙方基於共同利益開展合作，也不應成為中美對立對抗的理由。當前形勢下，中美共同利益不是減少了，而是更多了。不衝突、不對抗、和平共處，這是兩國最基本的共同利益；兩國經濟深度融合，面臨新的發展任務，需要從對方發展中獲益，這也是共同利益；全球疫後復甦、應對氣候變化、解決地區熱點離不開中美協調合作，這還是共同利益。

渲染競爭有百弊而無一利，尋求合作是必需而不是選擇。事實反覆證明，中美合則兩利，斗則俱傷。中美合作可以辦成許多有利於兩國和世界的大事，中美對抗對兩國和世界是一場災難。要跳出競爭對抗邏輯，照顧彼此利益和關切，尋求交流合作的最大公約數，畫出合作共贏的最大同心圓，為中美兩國各自發展、共同繁榮，為全世界和平與發展共同貢獻大國智慧和力量。