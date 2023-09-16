越南受到全球需求疲弱影響　製造業或面臨近十年最嚴重衰退

全球需求疲軟導致越南面臨10年來最嚴重的製造業衰退，這表明供應鏈從中國轉移到越南，對越南的經濟利好低於預期。



最新數據顯示，今年1月至8月，越南的整體出口同比驟降10%，與去年同期取得的17%增長形成鮮明對比。製造商正在裁員，而此時他們理應加大生產以滿足年底的購物旺季需求。越南國家統計局的數據顯示，第二季度的失業情況導致30萬越南人加入灰色經濟，從事的工作包括捕魚、務農或家庭清潔工。

由於擔心鄰國中國的地緣政治風險，很多公司增加越南業務。然而，除了全球需求疲軟，越南官僚體系的繁文縟節和電力供應不足也為各行各業帶來困擾。在嚴厲打擊腐敗的背景下，官員不敢放開手腳審批各種許可申請。

范明政籲簡化手續完善法律

越南正在努力解決這些問題。總理范明政星期四（14日）呼籲簡化行政手續，完善法律體系，為企業創造有利條件，並要求國有企業帶頭推動創新、加快數碼化轉型和增強競爭力。

香港城市大學研究國際經濟法的教授柴斯（Julien Chaisse）告訴《日經亞洲》：「我們不能忽視的是，越南的情況可能反映出一個深層次的問題，而物流方面長期存在的障礙和廣泛的官僚制度加劇了這一問題。理論上，『中國加一』戰略被視為經濟多元化的渠道，但它尚未完全兌現當初預想的好處。」

2022年，美國和歐洲減少購買商品導致越南的庫存過剩。雖然今年仍存在供過於求的情況，但一些分析師預計，如果越南的工廠和港口能夠跟上，庫存有望在未來幾個月清空，歐美對越南產品的需求會恢復。

辛里奇基金會（Hinrich Foundation）研究員奧爾森（Stephen Olson）認為，在從中國搬遷來的生產線增加和近些年出口蓬勃發展之後，越南在努力發展基礎設施。柴斯對長期前景持樂觀態度，他認為越南已取得長足進步，為未來的經濟發展奠定基礎。

美越合作或為越南企業帶來新機遇

美國總統拜登（Joe Biden）早前訪問了越南。華盛頓將為越南的稀土開發提供資金，並投資200萬美元用於培訓半導體組裝、測試和封裝的工人。美國企業艾克爾科技（Amkor Technology）和邁威爾科技（Marvell Technology）也將在越南建廠。柴斯說：「這種合作關係可能會為越南企業帶來新的機遇，促進經濟反彈。」

本文獲《聯合早報》授權轉載

