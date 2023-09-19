美國軍方尋回失蹤F-35戰機殘骸

美國軍方一架F-35隱形戰機失蹤一天後終於找到飛機殘骸，此前，國防部因未能追蹤這架價值8,000萬美元（約6.24億港元）的飛機，引發人們的嘲諷。



法新社報道，美國官員們星期一（9月18日）通過社交媒體發布聲明說，在南卡羅來納州威廉斯堡（Williamsburg）發現了F-35的殘骸，地點距離查爾斯頓聯合基地（Joint Base Charleston ) 東北兩個小時車程。

當這架飛機星期日（17日）在南卡羅來納州上空消失時，基地在社交媒體上發出呼籲，要求知道訊息者致電聯繫。

航班跟蹤網站顯示，幾架搜索飛機星期一下午集中在斯塔基（Stuckey）附近的一片樹林和農田地區，該地區在威廉斯堡，位於查爾斯頓以北約75英里（120公里）處。

墜毀的F-35閃電II型（Lightning II）戰機獨特的外形和特徵可讓它躲過雷達偵測，是美國全球盟友最想獲得的機款，尤其是烏克蘭。

失事的F-35飛行員因不明原因彈射逃生，並靠降落傘安全降落在北查爾斯頓，而飛機就在所謂的「喪屍狀態」（zombie state）下繼續飛行。

1989年，一架機能失常的蘇聯米格-23（MiG-23）的飛行員在波蘭上空彈射逃生，飛機靠着自動駕駛系統持續飛行，最後墜毀在900多公里外的比利時西北城市科特賴克（Kortrijk）。

先進的F-35殘骸不知所蹤，引發網友奚落。有網民還貼了照片，為空軍在樹幹上掛出尋得有獎賞的「尋機啟事」。

南卡羅來納州聯邦眾議員梅斯（Nancy Mace）也說：「怎麼會弄丟一架F-35的？又為什麼沒有追蹤儀器，而是要求民眾協尋並把它交出來？」

查爾斯頓聯合基地發言人告訴《華盛頓郵報》，這架F-35的詢答機失效，而飛機本身的隱形能力增加了追蹤它的難度。

本文獲《聯合早報》授權轉載

