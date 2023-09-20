路透社：華為旗下海思半導體付運閉路攝錄機晶片

路透社9月20日引述2位了解海思半導體情況的消息人士稱，華為旗下的海思半導體在付運用於製造閉路攝影機的新型中國製晶片。華為類似的業務進展在顯示，它正在克服美國的出口管制。



路透社引述上述2位消息人士的其中1人，以及熟悉行業供應鏈的第3位消息人士稱，海思半導體今年開始向閉路攝影機製造商發貨。一位了解該部門情況的消息人士稱，至少有些客戶是中國公司。

路透社引述熟悉行業供應鏈的人士表示，「與智能手機處理器相比，這些監控晶片相對容易製造」。此人補毫稱，海思的回歸將撼動市場。

分析認為，此事再加上華為最近推出的新手機Mate 60 Pro採用中芯國際生產的7納米麒麟晶片，而它一向是由海思設計。

美國頒禁導致海思無法獲得設計晶片的關鍵電子設計自動化軟件（EDA），科技業網站TechInsights分析師哈奇森（Dan Hutcheson）稱對Mate 60 Pro及其組件的分析顯示，中國或已有EDA工具。他稱中國更有可能是自行研發了EDA工具。

海思主要為華為設備供應晶片，也有客戶如大華技術和海康威視。美國對華實施出口管制之前，海思是閉路攝影機晶片的重要供應商。西證國際證券在2018年估計它的全球市佔率為60%。

華為拒絕置評。