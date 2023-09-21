新冠新變異株多國擴散　美國免費派快測試劑、日本免費打疫苗

全球衛生部門正在密切監測兩種新冠新變異株，包括EG.5（又稱 Eris）和BA.2.86（又稱 Pirola），後者更引起了科學家的關注。隨着多國疫情有升溫跡象，繼美國衛生及公共服務部（HHS）昨日（20日）宣布，將會對全國重新開放免費寄送新冠病毒快測試劑；日本同日亦宣布推出秋季新冠疫苗免費接種活動。



美國衛生及公共服務部（HHS）昨日（20日）宣布，將會對全國重新開放免費寄送新冠病毒快測試劑。據《路透社》報導，從9月25日起至今年底，HHS將重新開放每戶免費下訂4劑快測試劑，並補充快測試劑可以檢測出近來再度造成疫情升溫的新變種病毒。當局還宣布，再投資6億美元（約47億港元）予12個全國新冠快測試劑工廠。

據美媒指出，本月初美國每周仍有5,772名新冠肺炎重症病患住院，其中15%必須進入加護病房接受治療。最近的檢測陽性數據為7.2%，當數據高於5%時，定義為「疫情未獲控制」。

美國疾病控制及預防中心（CDC）的資料顯示，當地目前廣泛分布的新型變種病毒為EG.5（又稱 Eris），約佔21.5%病例，其次是佔14.5%的FL.1.5.1和佔9.2%的XBB.1.16。CDC建議所有6個月及以上的美國人接種一劑最新疫苗；根據年齡和以前的疫苗接種情況，部份兒童可能需要接種三劑。

科學界現時密切關注Pirola，因它是一種新指定的、高度變異的Omicron變種，並引發了多國的病例激增，該變種最近在美國、英國、丹麥、德國和澳洲等地均發現病例。

日本於9月20日到明年3月31日，推出秋季新冠疫苗免費接種活動。(Getty)

防疫情升溫 日本XBB.1.5疫苗免費打

另一邊廂，為防止秋冬疫情升溫，日本於20日推出秋季新冠疫苗免費接種活動，主要針對Omicron變異株的亞變種XBB.1.5，適用年齡在6個月以上的所有人。厚生勞動省建議，65歲以上老人及高風險族群應積極接種，免費接種活動到明年3月31日止。

據日媒報導，此次接種主要採用美國輝瑞（Pfizer）和莫德納（Moderna）的mRNA疫苗，只要是6個月以上，且距離上一次疫苗注射相隔3個月皆可接種。

現時，日本國內主要流行由XBB.1.9.2衍生的Eris變異株，約佔所有病例的6成，其次是XBB的其他變異株。雖然輝瑞和莫德納數據顯示新版XBB.1.5疫苗對Eris變異株具有強大免疫反應，但厚生勞動省官員也提醒，接種疫苗的目的是降低重症的風險，並非不會感染。