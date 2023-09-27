致敬納粹老兵惹爭議　加拿大下院議長懾於壓力辭職‎

加拿大下議院議長羅塔（Anthony Rota）9月26日宣布辭職，為他早前在國會向一名老兵致敬的爭議負責。該名老兵98歲的洪卡（Yaroslav Hunka）獲羅塔介紹時形容是「第二次世界大戰期間為烏克蘭獨立而反抗俄羅斯人的鬥士」，但原來對方曾經為納粹黨效力。



路透社報道，羅塔的聲明表示，有關事件引起包括加拿大及全球的猶太人社區在內的公眾痛楚，他因此為自己的行動負上全責，並在27日下台。

事件發生於22日，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）獲加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau）邀請訪問國會，多名嘉賓獲邀出席，當中包括洪卡，他更獲羅塔讚揚為英雄，國會議員亦兩度起立鼓掌。

不過其後發現，洪卡其實是德國納粹武裝親衛隊（Waffen-SS）「加利西亞」志願師的前成員，它由烏克蘭民族主義者組成，不僅與紅軍作戰，還因對猶太人、波蘭人、白羅斯人和斯洛伐克人的暴行而聞名。

洪卡的身份曝光後，惹來猶太組織及波蘭對羅塔的批評，俄羅斯亦為此大造文章，以今次事件作為出兵烏克蘭「去納粹化」的理據之一。

杜魯多稱，他和澤連斯基及其代表團都不知羅塔邀請烏克蘭老年黨衛軍分子以及向其致敬的計劃，但在野黨則批評杜魯多政府處理烏克蘭問題不力。