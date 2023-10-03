日媒稱北京往東京航班滿座　環球時報斥製中國人不在乎核污水假象

中國自9月29日開始8天的「十一黃金周」長假，中國官媒《環球時報》10月3日刊出文章指，多間日媒密集妙作所謂「從北京飛往東京的航班座無虛席」消息，批評是刻意製造中國人「忘性大」、「不在乎日本核污染水排海」等誤導論調。



《環球時報》3日刊出由中國黑龍江省社會科學院東北亞研究所研究員、東北亞戰略研究院首席專家笪志剛撰寫的文章，題為《警惕！日本媒體開始密集炒作》。

文章指，日本富士電視台、《每日新聞》等多家媒體在中國這個黃金周前就開始密集炒作所謂「從北京飛往東京的航班座無虛席」、「日本成為中國遊客熱門旅遊目的地」等消息，並將之與中國人對日本核污水排海的態度強行掛鈎，是刻意製造中國人「忘性大」、「不在乎日本核污染水排海」等誤導論調。

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文章批評這是故意模糊概念，混淆視聽。內容指一些日媒把中國恢復團體遊客赴日旅遊、中日之間商務往返及探親等需求升溫、10月是各類赴日留學生的入學季等不同原因帶來的訪日人數增加互相連接起來，製造出「赴日中國人等於赴日中國遊客」的籠統印象，忽略其中包含大量商務往來和留學人員，且所謂赴日航班「座無虛席」中還有日方本國人員。

內容也主張個別日媒在機場採訪赴日中國遊客時，通過淡化受訪者身份和隱去現場錄音等「另類剪輯」，一廂情願地得出「排放核污水對日本旅遊沒有太大影響」等答案，報道中的種種處理方式目的是刻意反襯「中國人自相矛盾」的結論。

日本福島核污水：圖為2023年8月24日，日本共同社拍攝的這張照片顯示位於日本福島縣大隈町的福島第一核電站的鳥瞰圖。核電站8月24日開始向太平洋排放核污水。（Reuters）

文章指，事實上從中秋國慶黃金周開始前的一些中國人出境遊統計數據上看，今年黃金周出境遊市場確實呈現高度活躍情況，但日本並沒有像日媒說得那麼大受歡迎，其中的赴日團隊遊更是「幾乎沒人報」，認為此令人懷疑日媒是故意棄全豹而窺一斑，藉臆造出來的中國人「赴日旅遊熱」來淡化、敷衍和轉移日本核污染水排海的責任。

這篇文章再指，日媒的說辭可謂睜着眼說瞎話，稱日媒明智的做法應是實踐良知媒體的倫理責任，敦促東京正視甚至修正自己在這個問題上的做法，而不應該是「助紂為虐」。