烏克蘭明年或舉行大選　誰是澤連斯基的最大對手？

俄烏戰爭爆發近兩年，至今都未有結束迹象，對於烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）而言，首要工作仍是繼續爭取西方國家的支持及經濟和軍事援助，應對另一個炮火下的寒冬，以及準備戰後重建計劃。

有消息指，烏克蘭可能在明年舉行大選，但當地民眾對此時選舉抱懷疑態度，他們認為西方國家有意見到立場傾向對俄妥協的政治人物上台，澤連斯基的領導地位是否不穩？



英國雜誌《旁觀者》（Spectator）指出，受訪的烏克蘭政治人物、軍人、援助人員及普通市民都表明無意對俄羅斯讓步，並認為一旦有總統作出如此企圖，當地2014年的革命場面將會重現。

有民意調查顯示，澤連斯基的支持度達破紀錄的80%，而且認為俄軍完全撤出包括克里米亞（Crimea）在內的所有領土前，戰爭應持續的意見更成為主流。相反地，只有大約四分一受訪者覺得如果烏克蘭戰勝，澤連斯基就應下台。

10月5日，澤連斯基親身出席在西班牙格拉納達（Granada）舉行的歐洲政治共同體（EPC）峰會，期間與歐盟中的親俄代表、匈牙利總理歐爾班握手。（Reuters）

澤連斯基的民意根基深厚，或多或少與傳媒的立場有關，當地的電視台在戰前多數都是由不同寡頭控制，並為自己支持的政治人物大肆宣傳。不過戰爭爆發後，六大主要新聞頻道都被統合成播放戰況的新聞，並逐漸演變成澤連斯基所屬政黨人士的表演舞台，令一眾在野黨人士苦無亮相機會。

假如烏克蘭真的舉行大選，澤連斯基是否完全「無敵」？報道提到多個名字，包括前總統波羅申科（Petro Poroshenko）、基輔市長兼前重量級拳王克利奇科（Vitali Klitschko）、前總理季莫申科（Yulia Tymoshenko）等。其中波羅申科立場親西方，其電視台亦獲澤連斯基「放生」，因此料不會帶來太大政治威脅；克利奇科則因為防空洞不能使用等醜聞影響支持度；至於季莫申科曾批准俄羅斯的石油協議，成為一大污點。

克利奇科（左）曾是世界拳王，2013年退役後投身政界，擔任基輔市長。（Getty Images）

除了政治人物，武裝部隊總司令扎盧日內（Valerii Zaluzhnyi）同樣被視為黑馬，他在去年的民調中，獲選為年度政治人物的第二位（雖然得票率為10%，比獲50%票數的澤連斯基有明顯差距），不過他未有政治野心，但不排除軍方人士在戰後的影響力日增。

總括而言，澤連斯基目前的總統地位仍算牢固，當地亦似乎沒有舉行大選的迫切需要。惟在戰後的世界，他或者希望可以急流勇退，而不是像英國二戰首相邱吉爾（Winston Churchill）一樣，戰後不久就敗給艾德禮（Clement Attlee）的厄運。