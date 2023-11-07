韓國空服員胃癌病逝　當局裁定長期受宇宙輻射影響

韓國一名任職26年的空服員，2021年因為罹患胃癌病逝，年僅53歲。韓國當局近日裁定是長期受「宇宙輻射」影響所致，是該國首宗因「宇宙輻射」引發的工傷死亡個案。



韓聯社報道，譯音姓宋的機艙服務員，1995年到2021年任職大韓航空，期間平均每年飛行1,022小時，半數是往返美洲和歐洲的長途機，多數會飛行極地航線。報道指出，由於極地航線的大氣層較為稀薄，宇宙輻射的影響或為正常的五倍，而該名空服員生前也沒有吸煙或飲酒等習慣。

大韓航空強調，已確保機組人員每年的累積輻射暴露量，不會超過安全標準，認為宋姓機員的胃癌和宇宙輻射之間沒有關聯。但首爾的僱傭勞動部門認為，死者的累積輻射暴露量可能高於實測值，而且在長途航班中飲食時間不規律，因此認定胃癌與工作之間存在明顯因果關係。

據了解，宇宙輻射對一般民眾不會產生太多影響，偶爾搭飛機的旅客不會有問題，但機組人員長時間停留在高空，無可避免地會受到宇宙輻射相關問題，因此機師、機艙服務員的宇宙輻射暴露量受到關注。

南韓原子力安全委員會每年都會進行環境輻射調查，從2017至2021年，機艙服務員最大輻射暴露量平均為5.42毫西弗（mSv），是一般民眾1毫西弗的5倍左右。