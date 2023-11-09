英國客機驚魂　中途發現「窗戶玻璃失蹤」　1.4萬呎高空急折返

英國《獨立報》11月8日報道，泰坦航空（Titan Airways）一班客機10月初從倫敦斯坦斯特德機場（Stansted Airport）起飛後，飛至1.5萬呎高空緊急折返，原因是機組成員中途發現客艙有兩塊窗戶玻璃「不見了」，另有兩塊窗戶玻璃移位。



這架空中巴士（Airbus）A321客機10月4日從倫敦飛往美國佛羅里達州，當時有9名乘客及11名機組成員，乘客全坐在客機中段位置。

在起飛後，有機組成員走到機艙尾部，然後看到其中一個窗戶周邊的密封條正在「飄揚」，驚訝地發現有窗戶玻璃失蹤。他立刻向其他機組成員報告，最後客機在飛至1.45萬呎高空後緊急折返。

英國航空事故調查局（Air Accidents Investigation Branch）展開初步調查後稱，這次事件是有機會導致「更嚴重的後果」，客艙有兩塊窗戶玻璃失蹤，另有兩塊窗戶玻璃移位。

圖為泰坦航空一架空中巴士A321客機的機艙內圖片，此為示意圖，並非出事客機（Titan Airways網站）

為何窗戶玻璃會失蹤？

初步調查顯示，客機在出發前一天曾用於拍攝，當時飛機附近放置了強力燈，以拍攝模擬的「日出」場面，在飛機右邊位置曾照射長達5.5小時，在左邊也照射了4小時。這些強力燈光裝置本來應放在其他物件的10米外，但調查顯示它們最終設置在客機出事窗戶位置僅6至9米外。

調查局指，在檢查損壞的窗戶周邊區域後發現，本來用於固定窗戶玻璃位置的泡沫劑（foam）可能因高溫而融化或失蹤。

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