以巴衝突｜加沙戰後由誰管？　學者預測五大可能

以色列10月初遭巴勒斯坦極端組織哈馬斯（Hamas）突襲後，雙方的衝突未有緩和，以軍除了空襲加沙地帶（Gaza Strip）外，亦派部隊到當地進行地面戰。總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）揚言完全殲滅哈馬斯，各方關注加沙的人道問題，以及開始考慮後戰爭時代的安排。

德國聯邦國防軍大學（University of the German Federal Armed Forces）的國際政治教授施泰特爾（Stephan Stetter）及以色列軍方情報部門前成員、特拉維夫大學摩西達揚中東研究中心（Moshe Dayan Center for Middle Eastern and African Studies）現任研究員米爾施泰因（Michael Milshtein）就提出五個戰後可能出現的情況。



1. 加沙再次落入以色列之手

以色列在2005年撤出加沙，內塔尼亞胡曾表示，以色列會在戰爭結束後，無限期負責加沙安全，不過以色列政府內部，甚至是傳統盟友的美國的表示反對。

施泰特爾向德國之聲（Deutsche Welle）指，假如以色列再次進駐當地，將會惹來新一輪武裝分子的襲擊，而且對區內勢力平衡帶來衝擊，影響以色列與其他中東國家恢復正常關係的大計。

他同時提到，根據國際人道法，佔領一方需要為當地人口負責，在財政層面而言，以色列難以單獨負擔加沙地帶的經濟。《外交》（Foreign Affairs）更認為，以色列可能更加封鎖加沙，當地的環境勢變得更惡劣。

2. 巴勒斯坦自治政府接管加沙

不少人認為，巴勒斯坦自治政府重新控制加沙是比較可行的做法，但米爾施泰因則抱懷疑態度。

巴勒斯坦自治政府目前管理約旦河西岸地區，米爾施泰因表示，自治政府主席阿巴斯（Mahmoud Abbas）及其領導的法塔赫（Fatah）派系不受民眾歡迎，很多人批評對方腐敗、領導無方及沒有認受性。

西岸對上一次舉行大選已是2005年，阿巴斯由當時執政至今，但他卻兩面不討好：西方批評他發表反猶太言論，亦沒有與哈馬斯明顯「割席」；巴勒斯坦人則覺得他對以色列不夠強硬。

施泰特爾更指出一大問題，如果自治政府再次入主加沙，或會被部分人認為是漁人得利，難以獲得支持。

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3. 「巴人治巴」

米爾施泰因表示，由巴勒斯坦不同階層的代表組成的民政部門管理加沙，將會是一個較為理想但複雜的選項。

他指出，該民政部門或與自治政府的關係比較密切，而且亦易於獲得埃及、沙特阿拉伯、阿聯酋及美國的支持。不過估計這個制度可能難以長期維持，而且問題會接踵而來。

4. 聯合國接管

施泰特爾稱，在衝突結束後，聯合國理論上可以接管前糾紛地區，就像科索沃（Kosovo）及東帝汶（East Timor）一樣，惟在加沙問題上，這個選項就似乎不切實際。

他認為加沙的情況與另外兩個地區不同，以巴衝突成為全球關注焦點，另外西方國家或在這個問題扮演重要角色，可能引起爭議。

施泰特爾亦指，聯合國在加沙問題上獲得授權的難度非常大。

5. 阿拉伯國家管理

目前阿拉伯國家對巴勒斯坦的局勢都是抱同情態度，認為當地民眾受苦，而且以色列或在加沙干犯戰爭罪行。

施泰特爾傾向加沙由其他阿拉伯國家與巴勒斯坦自治政府共同領導，符合部分阿拉伯國家的利益。哈馬斯被視為穆斯林兄弟會（Muslim Brotherhood）在巴勒斯坦的分支，埃及、沙特及阿聯酋一直反對該組織，所以這些國家對哈馬斯被擊潰，不會視之為壞事。

假如成事，將意味巴勒斯坦人的利益與阿拉伯世界掛鈎，同時需要與聯合國和西方合作，組成共同部隊。而埃及則已表明，無意單獨接管加沙。

另外各方亦要為巴勒斯坦提供財政援助，施泰特爾稱如此模式不但為巴勒斯坦人帶來繁榮，亦令以色列變得更安全。惟衝突持續，阿拉伯國家會否願意投下政治本錢仍是未知之數，因此估計在中期才可實現。