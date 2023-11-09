加沙人道主義會議　馬克龍倡向停火邁進　法國援巴勒斯坦1億歐元

支援加沙平民國際人道主義會議11月9日在巴黎舉行，多國官員出席，但以色列未有派代表赴會。法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）呼籲以巴在加沙暫時人道休戰，並提倡各方向停火邁進。他宣布法國會援助巴勒斯坦1億歐元。



這次會議旨在討論向加沙地帶（Gaza Strip）提供人道主義援助，馬克龍表示「以即時來說，我們需要努力保護平民，為此，我們需要迅速暫時人道休戰，並朝向停火努力。」

他指以色列有權自衛，但也有重大責任去遵守法律。

在以巴戰爭爆發後，多國之間就提倡「暫時人道休戰」（humanitarian pause）抑或提倡「停火」（ceasefire）成為爭拗點。

法國總統馬克龍2023年11月9日在巴黎舉行的加沙人道主義會議發言（Pool via REUTERS）

停火的目的是長期的，往往是為讓各方進行對話，包括達成永久政治解決方案的可能性。

「人道主義暫停」實行目的通常是為提供人道主義援助，不是實現長期政治解決方案，暫停的時間較短。

七國集團（G7）外長11月7至8日在日本東京就以巴衝突開會後發表聯合聲明，便是呼籲以色列及哈馬斯暫時人道休戰。中國外交部9日稱，聲明並未提及停戰、恢復和談，對緩和局勢的作用或成疑問。

馬克龍也在9日宣布法國承諾援助巴勒斯坦1億歐元。

在這次巴黎舉行的會議上，以色列未有派代表出席。中國由政府中東問題特使翟雋參與會議。