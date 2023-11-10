以色列驅逐哈馬斯後佔領加沙？內塔尼亞胡稱無意如此

以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）說，以色列並不尋求在戰後征服、佔領或統治加沙地帶（Gaza Strip），但若要防止當地再次出現武裝威脅，必須要有一支「可信的力量」進入加沙。



當內坦亞胡星期四（11月9日）接受美國霍士新聞（Fox News）訪問時，指加沙走廊必須建立一個文官政府，而以色列必須確保10月7日那樣的襲擊再也不會發生。

他說：「因此，我們必須擁有一支可以信靠的部隊，如有必要，必須進入加沙並殲滅那些殺手。因為唯有這樣才能防止類似哈馬斯（Hamas）的實體死灰復燃。」

內塔尼亞胡本週早前暗示，以色列將無限期承擔戰後加沙的整體安全責任，白宮隨即表明反對以色列在本輪衝突結束後重新佔領加沙。

美國總統拜登（Joe Biden）星期四說，以色列在美國的施壓下同意暫停對哈馬斯的攻勢，這是「朝著正確方向邁出的一步」。 白宮說，加沙北部每天將暫時停火四小時，從星期四開始也會有兩條人道走廊讓平民逃離戰區，同時允許更多救援物資進入加沙。

不過以軍發言人說，這並非以方立場改變，而是為人道主義援助實施的「戰術上的局部暫停」，在時間和地區方面都是有限制的。 拜登也排除更長時間休戰的可能性，但他對於爭取人質獲釋依然感到樂觀。

本文獲《聯合早報》授權轉載

