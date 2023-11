三大美媒評習近平拜登會面　紐時：稱告別中美關係黃金年代

美國總統拜登(Joe Biden)與中國國家主席習近平11月15日在美國三藩市會談。3間美媒15日分別發表評論文章,分析習拜會的成果。



CNN

網站15日發表以《習拜會的收穫,滿足較低期望》(Takeaways from the Biden-Xi summit, where low expectations were met)為題的評論文章。

文中提及,在習拜會前,外界期望低,而這些期望已得到滿足,但中美關係的基礎不會變。

內文稱,儘管雙方都希望避免災難性的對抗,但美中關係的軌迹看來注定會走向對抗,須不斷管理,以防止公開衝突爆發。

《華爾街日報》

該報15日發表以《習拜會成果、爭議及利害關係解析》為題的評論文章。

文章稱,在兩國關係接近谷底之際,拜登和習近平同意恢復兩國軍事接觸、合作遏制鴉片類毒品芬太尼(Fentanly)生產、就人工智能(AI)的風險展開對話。

該報稱,在中美對台選舉以及中國海軍侵擾美國盟友菲律賓船隻取態有分歧之際,未來幾個月,上述成果可能會面臨壓力。

《紐約時報》

該報15日發表以《再見了,中美關係的黃金年代》為題的評論文章。

文章稱,以往中美經歷一段非同尋常的熱絡時期,當時中國自由開放,現在那段時期已過去,也許一去不復返。

該報稱,目前尚不清楚習拜會在多大程度上重建中美關係,兩國自2023年夏天以來一直採取措施緩和緊張局勢,但殘酷的現實依然存在。文中提及,美國和中國在這新時代必然發生衝突,沒人知會變得多麼激烈。